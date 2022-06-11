США заплатили рублями за полет своего астронавта на «Союзе»

Астронавт NASA Марк Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию (МКС) в апреле прошлого года и вернулся из космоса в конце марта этого года на российском корабле «Союз». Как рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24», место Хея на «Союзе» обошлось американской стороне в 2 млрд рублей.
Заплатила за полет американского космонавта компания Axiom, выступившая в роли посредника. «Роскосмос» был инициатором того, чтобы оплата была произведена в российской валюте.
«Конечно, мы же договорились о том, что берем только в рублях», — сказал Рогозин.
По словам главы госкорпорации, Axiom задержала оплату ровно на месяц, однако средства пришли в полном объеме единым траншем. Задержка оплаты была связана с «логистическими проблемами».
В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение «Роскосмоса» о проведении «перекрестных полетов» с NASA. Таким образом, российские и американские астронавты смогут совершать совместные полеты в космос в смешанных экипажах.
Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock
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