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США заплатили рублями за полет своего астронавта на «Союзе»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Астронавт NASA Марк Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию (МКС) в апреле прошлого года и вернулся из космоса в конце марта этого года на российском корабле «Союз». Как рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24», место Хея на «Союзе» обошлось американской стороне в 2 млрд рублей.

США заплатили рублями за полет своего астронавта на «Союзе»

Заплатила за полет американского космонавта компания Axiom, выступившая в роли посредника. «Роскосмос» был инициатором того, чтобы оплата была произведена в российской валюте.

«Конечно, мы же договорились о том, что берем только в рублях», — сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, Axiom задержала оплату ровно на месяц, однако средства пришли в полном объеме единым траншем. Задержка оплаты была связана с «логистическими проблемами».

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение «Роскосмоса» о проведении «перекрестных полетов» с NASA. Таким образом, российские и американские астронавты смогут совершать совместные полеты в космос в смешанных экипажах.

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock

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