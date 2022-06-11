Астронавт NASA Марк Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию (МКС) в апреле прошлого года и вернулся из космоса в конце марта этого года на российском корабле «Союз». Как рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24», место Хея на «Союзе» обошлось американской стороне в 2 млрд рублей.

США заплатили рублями за полет своего астронавта на «Союзе»