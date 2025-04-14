Названы профессии фрилансеров с доходом в $10 тыс. в месяц

Выяснилось, что больше всего зарабатывают удаленные технические руководители — CTO (Chief technology officer), отвечающие за весь цикл разработки новых сервисов или управление текущими решениями, а также за оптимизацию производства. Их средняя зарплата в этом году достигла $10 тыс. в месяц. Вторая «дорогая» профессия в топе — аналитик данных. Средняя зарплата такого специалиста, работающего в удаленном формате, — чуть больше $7 тыс. На третье месте оказались бэкенд-разработчики и видеомейкеры, которые зарабатывают в среднем $6,7 тыс. в месяц.

При этом 90,3% специалистов получают выплаты раз в месяц, а остальным заказчики переводят вознаграждение по два-три раза в месяц, либо напротив, один раз в квартал и реже. Фрилансеры, живущие в России, получают через платформу выплаты от компаний в рублях, фрилансеры за рубежом — в долларах и евро.

При этом всего у четверти зарубежных фрилансеров сумма контракта с заказчиком выражена в рублях (25,8%), но они конвертируют их в евро или доллары на платформе самостоятельно. У остальных контракты номинированы сразу в иностранной валюте.

Исследование показало, что большинство фрилансеров находятся в возрасте 28-39 лет — значительная доля специалистов уже опытные, но все еще молодые. Пик приходится на 30-летних профессионалов (7,3%). Пользователи платформы работают по всему миру — большинство из них проживают в России и Восточной Европе, в частности в Сербии (22,6%) и Грузии (7,1%).

В основном удаленную работу себе могут позволить управленцы, специалисты в области IT и маркетинга. Тотальное большинство среди фрилансеров составляют мужчины.

Почти четверть всех специалистов-фрилансеров занимаются разработкой программного обеспечения — их число составило 23%. Кроме того, в топ самых популярных профессий среди фрилансеров вошли консультанты, продакт-менеджеры, веб-разработчики и маркетологи — на эти категории приходится от 5 до 7% от общего числа пользователей.

Также среди фрилансеров есть значительное число контент-менеджеров, UI/UX-дизайнеров, бэкенд-разработчиков и тестировщиков — от 3 до 4%.

Фото на обложке: Pressmaster