Самые инновационные брокеры — Т-Инвестиции и Альфа-Банк

Фонд «Сколково» и финтех-компания Clussters проанализировали уровень инновационности десяти крупнейших брокеров России. Лидером рейтинга стали Т-Инвестиции, набравшие 13 из 14 возможных баллов, в тройку также вошли Альфа-Банк и ВТБ. Авторы исследования отмечают: развитие брокерских платформ всё чаще определяется запросами состоятельных инвесторов.

Лидеры рейтинга инновационности — Т-инвестиции, Альфа-Банк, ВТБ и БКС

Первое место в рейтинге инновационности заняли Т-Инвестиции, набрав 13 из 14 возможных баллов. Второе место — Альфа-Банк (10,5 балла), третье — ВТБ и БКС (по 10 баллов).

«В центре нашего бизнеса — клиент и его потребность сохранить и приумножить деньги. Вокруг клиента выстраиваются все продукты и сервисы экосистемы Т: от брокерского счета до премиальных lifestyle-сервисов», — отметил Дмитрий Панченко, вице-президент «Т-Банка» и глава «Т-Инвестиций».

Открытый API предоставляют только две компании

При этом наличие открытого API для частных инвесторов остаётся редкой функцией. Полноценный доступ к API передачи отчётности предоставляют только Т-Инвестиции и Финам. Это указывает на потенциал дальнейшего развития автоматизации и интеграции с внешними сервисами.

«Открытый API — это гораздо больше, чем технический протокол; это философия открытости и клиентоцентричности, — подчёркивает Андрей Морозкин, директор по операционному развитию ФГ «Финам».

Брокеры получили высокие оценки — за предоставление полного набора торговых заявок



В блоке торговой функциональности лидирующие позиции заняли Т-Инвестиции, Альфа-Банк, Финам и Сберинвестиции. Эти компании получили высокие оценки за то, что предоставляют полный набор торговых заявок прямо в мобильных и веб-приложениях, без необходимости использовать другие сервисы.

В блоке «Клиентский сервис и поддержка» наивысший результат показали Т-Инвестиции, которые заняли первое место по совокупности критериев. Лидерами блока также стали ВТБ, БКС, Сберинвестиции, Солид и ГПБ. Все эти брокеры предоставляют сопровождение клиентов персональными менеджерами.

Высокие оценки за возможность инвестировать в драгметаллы



В этом блоке лидерами стали Т-Инвестиции, а также Альфа-Банк и ВТБ. Эти компании получили высокие оценки за широту продуктовой линейки и доступ к различным инвестиционным инструментам. У клиентов этих брокеров есть возможность инвестировать в драгоценные металлы через металлические счета.

«Стандартные брокерские услуги перестали быть конкурентным преимуществом: они есть у каждого и воспринимаются фактически как базовая функция, — отметил Александр Казаков, вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Состоятельным инвесторам принадлежит почти половина всех активов физлиц

По данным исследования, объём активов физических лиц на брокерских счетах в 2025 году достиг 11 трлн рублей, увеличившись на 17% за год. Основной объём средств на брокерских счетах приходится на состоятельных инвесторов. Их менее 0,2% от общего числа клиентов, но им принадлежит около 48% всех активов физических лиц.

Генеральный директор Clussters Вероника Жукова отметила, что именно потребности состоятельных инвесторов стали ключевым ориентиром при формировании рейтинга.

«Это подтверждает высокую концентрацию капитала в руках ограниченного круга инвесторов и определяет стратегический вектор развития брокерской инфраструктуры — в сторону персонализированных решений, инвестиционного консалтинга и технологичных платформ под нужды HNWI*Лица с капиталом от 1 до 30 млн долларов» — отметила Вероника Жукова.

Контекст

В рамках исследования был проанализирован уровень инновационности десяти крупнейших брокерских компаний России. Оценка проводилась по 14 критериям, которые были объединены в пять блоков. Эти блоки отражают ключевые направления развития брокерских платформ:

Онлайн-сервисы и доступность услуг;

Технологическая интеграция и API (программный интерфейс приложения);

Торговые инструменты и функциональность;

Клиентский сервис и поддержка;

Доступность активов и продуктовое предложение.

Итоговый балл каждой компании формировался на основе совокупной оценки по всем критериям.