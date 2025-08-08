Chat GPT-5 вышла 7 августа 2025 года — что нового?

OpenAI представила GPT-5 — семейство моделей, которое должно стать «операционной системой» для ИИ-задач. Сэм Альтман называет релиз «скачком, после которого не хочется возвращаться назад» и обещает умную модель без «галлюцинаций», но рынок реагирует сдержанно: для многих GPT-5 — аккуратный апдейт без прорыва.

Архитектура, которая думает сама

Вместо привычного выбора между GPT-4, o3 или «мини» OpenAI оставила только одну модель с внутренним маршрутизатором. Он анализирует сложность запроса и решает, что использовать: быструю gpt-5-main или «размышляющую» gpt-5-thinking.

Как сообщает OpenAI, теперь модели точнее выполняют инструкции, реже допускают ошибки и ещё реже выдают вымышленные данные. Кроме того, обновлённые версии ИИ-модели эффективнее выстраивают цепочки действий с внешними инструментами — будь то поиск в интернете или планирование встречи в календаре.

«Это не “магический скачок” в возможностях ИИ, а практичное улучшение основных возможностей нейросетей», — говорит источник на рынке ML.

Базу знаний модели обновили до октября 2024 года, а её алгоритмы стали лучше работать с узкоспециализированными запросами — в том числе в медицине и финансах. При этом разработчики подчёркивают: в критически важных областях ответы ИИ всё же стоит перепроверять у профильных специалистов.

Больше контекста — меньше потерь

У GPT-5 Pro появился «параллельный разум»: несколько цепочек рассуждений запускаются одновременно, а на выход идёт лучший ответ. По данным OpenAI, это снижает число критических ошибок на 22%. В режиме thinking уровень «галлюцинаций» падает до 1,5% — в шесть раз меньше, чем у o3.

«Проблема достоверности ответов LLM была одним из основных барьеров для широкого внедрения языковых моделей. Сделать модель менее галлюцинирующей — это большой шаг», — подчёркивает Сергей Нотевский, AI-евангелист Битрикс24.

Ещё одним важным апдейтом GPT-5 стало расширение контекстного окна до 400 тысяч токенов. Такой объём позволяет обрабатывать гораздо больше данных за один запрос и открывает новые возможности для анализа длинных документов и сложных проектов.



Более того, на этот раз компания постаралась решить проблему, при при которой модель хорошо помнит начало и конец длинного текста, но теряет важные факты в его середине.

«Такая проблема называется lost in the middle, и многие разработчики на сегодняшний день как раз с ней борются», — говорит Сергей Нотевский.

И если при не самом большом объёме в 400 тысяч токенов у модели всё равно получится меньше «галлюцинировать» и при этом не терять качества в ответах, это будет серьёзный шаг вперёд.

Польза — для бизнеса, медицины и пользователей

Сейчас GPT-5 научился интегрироваться с Gmail, Google Drive, Outlook, Teams, Notion, Linear, Canva и другими сервисами. Можно попросить найти письмо, назначить встречу или обновить документ в Notion — без кастомных GPT и промежуточных шагов.

«Модели лучше строят цепочки из обращений к внешним инструментам — например, чтобы найти информацию в интернете или поставить встречу в календаре», — отмечает источник на рынке.

Сооснователь маркетплейса нейросетей ChadAI Артур Кольцов подробно описал, для кого и для чего ещё может быть полезна GPT-5.

Для бизнеса:

Создание веб-приложений по одному промпту,

Автоматизация аналитических отчетов,

Улучшенное программирование (74,9% на SWE-bench Verified),

Возможность подключения Google-почты и Google-календаря.

Для науки и медицины:

Медицинская диагностика с минимальными галлюцинациями (1,6% против 12,9% у GPT-4o),

Анализ научных данных уровня доктора наук.

Для частных пользователей:

Персонализированные ассистенты с четырьмя стилями общения («Робот», «Циник», «Ботаник» и «Слушатель»),

Обучение и консультации по сложным вопросам,

Мультимодальность — работа с текстами, изображениями, видео и аудио.

Источник на рынке подтверждает: GPT-5 имеет серьёзный потенциал для бизнеса. По словам эксперта, такие модели особенно востребованы для создания ИИ-агентов — автономных программ, которые умеют работать с внешними приложениями и самостоятельно определять, какие инструменты использовать для выполнения задачи.

«Агенты могут быть полезны любой крупной компании, например, для автоматизации рекрутмента и помощи операторам колл-центра, для разработки софта или заполнения карточек товаров на маркетплейсе», — подытоживает специалист.

Апдейт без революции

Удивительно, но 84% пользователей платформы Polymarket считают лучшей моделью августа не GPT-5, а Google Gemini 2.5 Thinking. Более того, в скором времени Google представит Gemini 3; xAI, DeepSeek и Anthropic также работают над новыми версиями своего ИИ.

И выходит, что модель GPT-5 — хороша. Но не так хороша, чтобы стать революцией на рынке.

«GPT-5 — это скорее эволюционное улучшение, чем революция. Да, модель значительно лучше программирует, меньше галлюцинирует и умеет автоматически выбирать режим работы. Но кардинально новых возможностей нет — все функции уже существовали в других моделях», — подытоживает сооснователь ChadAI Артур Кольцов.

Новая модель — это зрелый продукт, готовый к корпоративному использованию. Он умнее, быстрее и надёжнее, но не оставляет конкурентов далеко позади, как это было после запуска первых моделей ChatGPT.







