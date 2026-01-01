Названы самые востребованные отрасли в России в 2025 году

Нефтегазовая отрасль стала лидером рынка труда в России по темпам роста вакансий в 2025 году. По данным Авито Работа, спрос на специалистов в этой сфере вырос в 2,5 раза год к году. Одновременно выросла и активность соискателей: число откликов на вакансии в нефтегазовой отрасли увеличилось на 92% за год. В среднем им предлагают зарплату 81 тыс. рублей.

Спрос на бурильщиков вырос на 20% — при зарплатах до 179 тыс. ₽

По итогам 2025 года сфера добычи, переработки и транспортировки нефти и газа заняла первое место по темпам роста спроса на персонал. Наиболее заметный рост внутри нефтегазовой отрасли показали вакансии для маркшейдеров*Специалист, который занимается измерениями и расчётами в горнодобывающей промышленности.— их число увеличилось более чем в 2,4 раза (+143%). Средние зарплатные предложения для таких специалистов достигали 92 609 рублей в месяц.

Спрос на бурильщиков вырос на 20% за год, при этом работодатели в среднем предлагали им около 179 237 рублей в месяц. Для части позиций был характерен вахтовый или посменный формат работы.

Вакансии в пищевой отрасли выросли на 140% за год

Второе место по темпам роста заняла пищевая промышленность. В 2025 году число вакансий в этой сфере увеличилось в 2,4 раза (+140%) по сравнению с предыдущим годом. Средние зарплатные предложения составили 80 014 рублей в месяц.

Чаще всего работодатели искали обработчиков рыбы — спрос на этих специалистов вырос на 123%, а средние зарплатные предложения достигали 119 619 рублей в месяц. Более чем в два раза (+109%) увеличился спрос на маркировщиков, которым предлагали в среднем 132 069 рублей в месяц.

Транспортная отрасль усилила набор технических специалистов

Третьей по динамике стала сфера управления транспортной инфраструктурой. Количество вакансий здесь увеличилось на 139% за год, а средние зарплатные предложения достигли 80 605 рублей в месяц.

Наиболее активно рос спрос на механиков (+65%), которым предлагали в среднем 93 492 рубля в месяц, и логистов (+49%) с предложениями около 90 209 рублей в месяц. В ряде вакансий предусматривались сменные графики и надбавки за ночную работу.

ЖКХ и производство показали сопоставимую динамику спроса

В пятёрку отраслей с самым быстрым ростом спроса также вошли ЖКХ и городская инфраструктура (+130%) со средними зарплатными предложениями 69 240 рублей в месяц, а также производство непродовольственных потребительских товаров (+128%) со средними предложениями 78 683 рубля.

Соискатели тоже усилили отклики на вакансии

По данным Авито Работы, в 2025 году увеличилась и активность соискателей. Число откликов на вакансии в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры выросло в 2 раза (+106%), в производстве непродовольственных потребительских товаров — на 97%, а в нефтегазовой отрасли — на 92% за год.

Как отмечает директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, соискатели всё чаще ориентируются на отрасли с понятными перспективами роста и уровнем дохода, а работодатели усиливают финансовые предложения и дополняют их нематериальными бонусами.