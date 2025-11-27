Нейросети берут на себя рекрутинг: HeadHunter, Сбер и Яндекс Практикум запустили ИИ-сервисы для помощи в найме
Найти работу в России теперь можно с помощью ИИ-сервисов
Российский HR-рынок активно внедряет ИИ. HeadHunter запускает собственного AI-ассистента для рекрутеров, Сбер представил GigaChat для автоматизации подбора и онбординга, а Яндекс Практикум вывел в бета-тест «Карьерный навигатор» для помощи в карьерном пути. Все три продукта закрывают разные этапы рынка труда — от поиска первой работы до автоматизации найма в корпорациях.
У HeadHunter появился ИИ-ассистент с функциями рекрутера
Компания HeadHunter представила собственного ИИ-помощника для рекрутеров на базе большой языковой модели. Он может:
- Создавать вакансии — работодатель описывает требования простыми словами, а ИИ-помощник формирует структурированный черновик.
- Анализировать отклики и классифицировать их по степени соответствия требованиям.
- Проводить первичный диалог с кандидатами, выделять сильные стороны кандидата и формировать краткие выжимки для рекрутера.
«Мы создаем инструменты на основе генеративного ИИ не для того, чтобы заменить профессионала, а чтобы вывести рекрутинг на новый уровень», — подчеркнул генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.
По его словам, расширять доступ к ИИ-помощнику будут поэтапно — к декабрю 2025-го сервис охватит почти половину работодателей на платформе.
GigaChat ускоряет подбор и адаптацию сотрудников в ВЭБ.РФ
Сбер и «Эвотор» внедрили в ВЭБ.РФ ИИ-решение на базе GigaChat, которое автоматизирует анализ резюме и сопоставление кандидатов с требованиями вакансий.
«GigaChat позволяет оптимизировать рутинные задачи HR-специалистов, <>, при этом новые сотрудники, которым требуется быстро влиться в компанию и приступить к выполнению должностных обязанностей, получают удобный сервис», — отметил руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев.
Сотрудник может задать вопрос чат-боту, запросить инструкцию или регламент. Бот находит нужные данные во внутренней базе знаний компании и формирует на их основе точные пояснения.
ИИ-ассистент от Яндекс Практикума помогает сформировать карьерный путь
Яндекс Практикум представил бета-версию сервиса «Карьерный навигатор», который с помощью ИИ-помощника формирует индивидуальный путь развития для начинающих специалистов.
Пользователь создаёт цифровой профиль, отвечает на уточняющие вопросы и получает интерактивный маршрут: рекомендации по резюме, вакансии от более чем 4 000 партнёров и персональные советы по трудоустройству.
«Карьерный навигатор» также помогает определиться с профессией: он предлагает мини-задания из разных сфер и даёт обратную связь, чтобы пользователь смог выбрать подходящее направление. В первую неделю бета-тест открыт для всех, затем доступ будет ограничён 250 пользователями для дальнейшего тестирования продукта.
Контекст
Генеративный ИИ становится ключевым инструментом для HR-рынка в России. В компаниях подчёркивают, что новые решения позволяют автоматизировать рутину, ускорять обработку резюме, сокращать время адаптации сотрудников и повышать эффективность рекрутинга.
ИИ-ассистенты превращаются в стандарт для всех этапов работы с кадрами — от выбора профессии и подбора кандидатов до онбординга в крупных корпорациях.
