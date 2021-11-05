Половина россиян с пониманием отнеслась к нелегальной работе во время локдауна

Чуть больше половины россиян с пониманием относятся к компаниям, которые должны были остановить работу в локдаун, но не сделали этого. Впрочем, многих из сочувствующих эта ситуация раздражает.

К нелегальной работе компаний в локдаун с пониманием относятся 61% россиян, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

При этом сразу треть респондентов (33%) даже поддержали тех, кто продолжил работать в обход постановления правительства.

Чуть меньше трети (28%) хотя и понимают ситуацию, тем не менее, относятся к таким компаниям с раздражением.

Еще 15% респондентов такое отношение к локдауну раздражает настолько, что они готовы пожаловаться на нарушителей карантина.

Все же многие (57%) россияне не сталкивались с компаниями, которые работали бы в локдаун нелегально. Всего 15% видели такие нарушения, а еще треть опрошенных отказалась отвечать на этот вопрос.

Всего были опрошены 3 тыс. человек из более чем 570 городов России.

С 28 октября по 7 ноября в столице и других регионах страны приостановлена работа предприятий торговли, услуг и общепита, запрещены массовые мероприятия, а школы и детские сады отправлены на каникулы. Власти Москвы продлевать нерабочие дни пока не собираются.

Нерабочая неделя — вынужденная мера, принятая на фоне антирекордных чисел заболевших COVID-19, регистрируемых в последние недели.

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Фото: Ammatar/Shutterstock