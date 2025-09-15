В компании Nestle требуют отставки Пола Булке

За один год Nestle потеряла сразу двух гендиректоров — Марка Шнайдера и Лорана Фрекса. Причем последний ушел с позором и без компенсации из-за того, что завел служебный роман. Теперь под прицелом оказался председатель совета директоров Пол Булке, которого обвиняют в провальном управлении, пишет Financial Times.

Уход внешнего CEO и ставка на «своего»

Осенью прошлого года Nestle объявила, что Марк Шнайдер покидает пост гендиректора. Он возглавлял компанию с 2017 года и стал первым за почти век руководителем, пришедшим извне, а не выросшим внутри корпорации.

Официальная причина увольнения: неудовлетворительные результаты. Шнайдер лишился должности и вышел из совета директоров.

На смену был назначен Лоран Фрекс — давний топ-менеджер Nestle, начавший карьеру в 1986 году. Совет директоров не только сделал его CEO, но и выдвинул в кандидаты в сам совет, что должно было закрепить преемственность.

Однако через год Фрекс оказался в эпицентре громкого скандала.

Роман, который сломал карьеру

История Лорана Фрекса выглядит как корпоративный триллер. 39 лет службы в Nestle, должность CEO и трагический финал.

Поводом для увольнения стал донос через внутреннюю горячую линию: Фрекса обвинили в скрытой связи с подчиненной. Провели проверку, во время которой информация о тайном романе не подтвердилась. Но второе расследование под контролем Пола Булке и юрфирмы Baer & Karrer вскрыло правду.

В компании не сделали никаких поблажек: нарушил кодекс поведения — уходишь без выплат, и тут не помогут даже почти четыре десятилетия карьеры .

Рынок отвечает падением

Увольнение Фрекса не ограничилось заголовками прессы — оно мгновенно ударило по котировкам. Акции Nestle просели на 1%. Стоит отметить, что и до этого все было не очень хорошо — за год работы Фрекса котировки просели на 17%.

Для инвесторов это стало сигналом: корпоративные скандалы накладываются на проблемы продаж, текучку менеджеров и слабые инвестиции.

Новый руководитель, старая стратегия

Фрекса сменил Филипп Навратил, бывший глава кофейных брендов Nespresso и Nescafe. Его называют компромиссной фигурой без крупных провалов, но и без самостоятельной стратегии: курс компании уже зафиксирован советом директоров.

По мнению аналитиков JPMorgan, до тех пор, пока Навратил не выстроит собственное видение, инвесторы будут жить в неопределенности.

Давление на Булке

Еще один всплеск недовольства инвесторов связан с председателем совета директоров Полом Булке: инвесторы считают, что он вел расследование по Фрексу непоследовательно и тем самым лишь усилил нестабильность компании и ее слабые результаты.

Александр Стаки, представляющей интересы семейных акционеров Nestle, отметил, что Булке стоило покинуть пост еще в момент ухода Шнайдера.

Контекст

История Nestle началась в 1866 году, за многолетнюю историю компания стала одним из мировых лидеров по производству еды и напитков. У нее более чем 400 фабрик в 83 странах и около 270 тысяч сотрудников по всему миру.

Раньше руководящие должности в Nestle занимали сотрудники, работавшие в компании много лет. Сегодня назначение на пост скорее связано со скандалами и кадровыми войнами. Швейцарские СМИ называют происходящее «концом эпохи».

Для Nestle, чей бренд десятилетиями ассоциировался со стабильностью и предсказуемостью, это удар не только по управлению, но и по репутации. Акции падают, стратегия буксует, а инвесторы требуют новой эпохи в руководстве.

Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images