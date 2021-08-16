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«Нетология» и AGIMA узнали, сколько зарабатывают дизайнеры в России

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Несмотря на нестабильную обстановку в 2020-м и 2021 году, профессия дизайнера остается одной из самых востребованных. К такому выводу пришли специалисты образовательной компании «Нетология» и интегратора digital-решений AGIMA в совместном исследовании рынка дизайна в России.

В опросе приняли участие 234 респондента из Москвы, крупных региональных городов и других стран. Из них только 36% получили высшее образование по направлению «Дизайн». Большинство специалистов (64%) осваивали профессию самостоятельно или на дополнительных курсах.

«Нетология» и AGIMA узнали, сколько зарабатывают дизайнеры в России

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в 2020 году, число опубликованных вакансий по направлению «Дизайн» в России выросло на 78%. Динамика медианных зарплат дизайнеров отличается в зависимости от региона: в Москве за последний год оплата труда дизайнеров просела на до 13%, в Санкт-Петербурге отметился рост до 20%, а в регионах – до 50%. Cамые высокие зарплатные ожидания дизайнеров находились на уровне 80 000 рублей.

Самыми востребованными на рынке оказались дизайнеры с опытом работы от 1 года до 3 лет – на них приходится от 47 до 63% от общего числа опубликованных вакансий. На втором месте оказались специалисты с опытом от 3 до 6 лет – от 12 до 41%. Новичков работодатели ищут намного чаще, чем дизайнеров с многолетним опытом –– от 7 до 31% и от 0 до 5% соответственно. 

Лидерами спроса среди работодателей стали специалисты по графическому дизайну, дизайну интерьеров, веб-дизайну, дизайн-консультациям, дизайну и верстке и UX/UI-дизайну. 

Среди самых важных навыков дизайнера работодатели отметили работe с UX-исследованиями и применение данных на практике, владение техническим дизайном, представление о вёрстке и работе фронтов, стремление к обучению и развитию в смежных областях. 

Только 10% респондентов оценивают свои текущие хард-скиллы на 5 по пятибалльной шкале. Большинство специалистов поставили своим навыками 3 и 4 — 36 и 39% соответственно.  За последний год 83% опрошенных чувствовали нехватку навыков, необходимых им для работы в дизайне. Среди направлений дизайна, в которых респонденты планируют развиваться в 2021 году, лидирующие позиции заняли продуктовый и веб-дизайн (65,8%), интерактивный дизайн (43,6%) и графический дизайн и коммуникации (39,7%). 

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

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