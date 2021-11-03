Warner Bros. выпустит NFT-коллекцию по мотивам «Матрицы»

Кинокомпания Warner Bros. в преддверии выхода «Матрицы: Воскрешение» выпустит NFT-коллекцию из 100 тысяч токенов по мотивам серии фильмов. После премьеры они будут разделены на категории «синих» и «красных» таблеток, дав возможность конвертировать их в аватара или бойца сопротивления.

О совместной инициативе кинокомпании Warner Bros. и медиаплатформы Nifty’s пишет The Hollywood Reporter.

Коллекция представит собой 100 тысяч невзаимозаменяемых токенов по мотивам серии фильмов о «матрице» и борьбе Томаса Андерсона в лице актера Киану Ривза с поработившими мир машинами. Токены представят в ноябре, продажи начнутся в декабре вместе с премьерой четвертого фильма франшизы «Матрица: Воскрешение».

Помимо 100 тысяч токенов из коллекции, Warner Bros. выпустит дополнительные NFT, который будут разделены на две категории: «синие» и «красные» таблетк. Обладатель этих токенов сможет трансформировать их – «синяя» таблетка оставит аватар в «матрице», а «красная» – сделает из токена борца сопротивления.

2 ноября RB.ru рассказывали, что Квентин Тарантино решил продать 7 удаленных сцен из «Криминального чтива», а также собственноручно написанный сценарий к фильму в виде невзаимозаменяемых токенов. Они будут защищены специальной технологией так, что их сможет увидеть только покупатель токена.

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