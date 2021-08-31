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Россияне рассказали, от какой посуды готовы отказаться

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минприроды предложило с 2024 года запретить пластиковую одноразовую посуду в России. Большинство россиян (82%) уже сейчас готовы отказаться от нее. Об этом говорится в опросе SuperJob, с результатами которого ознакомился RB.

Россияне рассказали, от какой посуды готовы отказаться

В исследовании участвовали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. 

Однозначно без пластиковой посуды готовы обойтись 44% респондентов, еще 38% — скорее готовы. Россияне считают, что одноразовая посуда и упаковка из пластика — настоящая беда планеты, которая приближает глобальную экологическую катастрофу. 

Еще 4% не готовы отказаться от использования пластика в быту, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый.

«Брать с собой кружку из дома, чтобы выпить кофе в парке, — это утопия» и «надо заставить производителей использовать такой пластик, который подлежит переработке» — самые частые ответы респондентов, которые не готовы отказаться от пластика.   

Число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без привычных многим пластиковых стаканов, тарелок и приборов, продолжает расти. Если в 2018 году на это был согласен лишь каждый третий (34%), то в марте — 42%, а сейчас — уже 44%.

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Фото:  BLACKDAY / Shutterstock

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