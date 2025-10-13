Нобелевскую премию — 2025 по экономике вручили за объяснение того, как инновации обеспечивают экономический рост
Нобелевская премия по экономике в 2025-м — за теорию роста
Лауреатами премии памяти Альфреда Нобеля по экономике 2025 года стали Джоэл Мокир, а также Филипп Агийон и Питер Хауитт. Шведская королевская академия наук отметила вклад всех троих учёных в объяснение того, как технологические инновации становятся движущей силой устойчивого экономического роста.
Как инновации создают экономический рост
Впервые в истории человечества, начиная примерно с XIX века, экономика мира стала демонстрировать устойчивый рост, благодаря которому уровень жизни, образования и здравоохранения вырос во много раз. Именно этот феномен — почему и как рост стал постоянным, — объяснили лауреаты Нобелевской премии 2025 года.
Работы Джоэла Мокира, Филиппа Агийона и Питера Хауитта описывают механизмы, через которые научные знания, технологические открытия и предпринимательские инновации поддерживают развитие экономики — вопреки естественной тенденции систем к застою.
Наука — двигатель самоподдерживающегося прогресса
Первую половину премии получил Джоэл Мокир, профессор Северо-Западного университета: он исследовал исторические корни технологического роста и показал, почему инновации перестали быть случайными вспышками и превратились в постоянный процесс.
Мокир пришёл к выводу, что устойчивое развитие возможно только тогда, когда общество не просто накапливает эмпирические знания о том, что работает, но и понимает, почему это работает. До промышленной революции открытия часто оставались изолированными, то есть не подкреплёнными научным объяснением — из-за этого они не могли служить фундаментом для дальнейшего прогресса.
Учёный также подчеркнул значение интеллектуальной открытости общества: свободы обмена идеями, терпимости к новым взглядам и готовности к изменениям. Без этих условий даже самые значимые открытия остаются незамеченными.
Теория «созидательного разрушения»
Вторая часть премии была присуждена за труды Филиппа Агийона и Питера Хауитта — авторам фундаментальной модели, объясняющей, как созидательное разрушение (с англ. — creative destruction) обеспечивает динамику современного капитализма.
В их модели, впервые опубликованной в 1992 году, инновации — это двойственный процесс. С одной стороны, они создают новые продукты, технологии и рабочие места. С другой — вытесняют старые, заставляя компании и целые отрасли перестраиваться или уходить с рынка. Этот конфликт между новым и старым, по мнению исследователей, неизбежен, и именно он обеспечивает обновление и устойчивость экономики.
Модель Агийона–Хауитта математически описывает, как конкуренция за инновации ведёт к непрерывному циклу «обновления через разрушение». Если общество и государство создают условия для свободного входа новых игроков, инвестиций в исследования и адаптации рынка труда, экономика сохраняет способность к росту. Если же инновации блокируются, начинается застой.
Почему это важно сегодня
Работы Мокира, Агийона и Хауитта дают ответ на один из главных экономических вопросов современности: что нужно, чтобы рост продолжался, а не угасал под тяжестью собственных успехов. Их исследования показывают, что процветание не может быть гарантировано даже в развитых странах. Оно требует постоянного обновления — и политической воли, чтобы защитить инновации от сопротивления старых структур.
«Экономический рост нельзя считать данностью. Мы должны сохранять механизмы созидательного разрушения, иначе рискуем снова погрузиться в стагнацию», — отмечается в заявлении Нобелевского комитета.
Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images
