Новый рынок знаний: 55% родителей делают ставку на блогеров — бесплатный контент заменяет репетиторов
Родители школьников доверяют блогерам не меньше репетиторов
Блогеры превращаются в конкурентов репетиторов. По данным исследования Getblogger, 55% родителей отмечают, что их дети готовятся к урокам и экзаменам по бесплатным материалам. А каждый второй уверен: образовательный контент уже способен заменить платные занятия.
Выбор школьников у блогеров: лайфхаки, языки и креатив
В опросе Getblogger участвовали 2500 родителей школьников. Более 55% из них заявили, что их дети обращаются к контенту блогеров, когда готовятся к урокам.
Самый востребованный жанр — лайфхаки для учёбы: их выбирают 43% школьников. Далее идут уроки иностранных языков (27%). Подготовка к ЕГЭ и курсы по программированию собрали по 23%. А креативные дисциплины вроде дизайна и монтажа интересуют 22% подростков.
Репетиторы теряют аудиторию
Для половины опрошенных семей блогерский контент уже стал полноценной альтернативой репетиторам. 67% родителей доверяют онлайн-урокам и трансляциям не меньше, чем занятиям офлайн. Причина проста: цены на дополнительные занятия ежегодно растут, и для бюджета многих семей это становится серьёзным испытанием.
Образовательный контент превращается в рынок
По словам гендиректора Getblogger Марины Кондрашовой, блогеры заняли весомую нишу в образовательной среде. Она подчеркнула, что рынок учебного контента в России ежегодно прибавляет 25–30%, а бренды получают уникальные возможности для продвижения своих продуктов через нативные форматы.
Новый баланс сил на рынке
Когда услуги офлайн-репетиторов дорожают, бесплатные ролики и онлайн-курсы от блогеров становятся реальной конкуренцией традиционному обучению. Для родителей это экономия, для детей — удобная форма подачи материала.
В итоге материалы о том, как сдавать экзамены, выбирать будущую профессию или поступать в университет, становится не только образовательным инструментом, но и эффективным каналом для продвижения сервисов.
Фото: romrodinka / Getty Images
