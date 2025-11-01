Мосбиржа запустила сервис диагностики компаний перед IPO

Московская биржа представила первый в России цифровой сервис для самодиагностики готовности компаний к IPO. Он позволяет бизнесу оценить уровень зрелости перед выходом на публичный рынок и получить рекомендации по дальнейшим шагам. Эксперты называют инициативу полезным ориентиром, но отмечают, что алгоритмы не заменят экспертную оценку и полноценную подготовку к размещению.

Как работает сервис Мосбиржи для первичной оценки готовности к IPO

Сервис работает в формате онлайн-теста. Представитель компании заполняет анкету с ключевыми параметрами бизнеса: структура капитала, прозрачность финансов, уровень корпоративного управления, юридические риски и операционная эффективность.

Результаты обрабатываются автоматически, после чего пользователь получает отчёт о степени готовности к IPO, включающий рекомендации по устранению слабых мест и чек-лист для последующих шагов.

«Наша цель — создать для компаний-эмитентов современный инструментарий, который поможет пройти путь от частной компании до успешного публичного листинга, экономя время и ресурсы», — отметила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

Сервис доступен онлайн по ссылке на сайте биржи и может стать отправной точкой для компаний, которые задумываются о выходе на публичный рынок.

Сервис Мосбиржи помогает сориентироваться, но не гарантирует успех размещения

По мнению Леонида Павликова, управляющего директора по рынкам акционерного капитала компании «Финам», новый инструмент даёт бизнесу усреднённое понимание готовности к IPO, но не может заменить работу с экспертами.

«Данный сервис не нацелен на упрощение подготовки. Его цель — дать первичное усредненное понимание по текущему положению дел в компании и сориентировать бизнес/собственников, опять же, усредненно, доросла ли компания до IPO», — отметил управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов.

Он подчеркнул, что алгоритмическая оценка не несёт рисков: пройти тест можно без обязательств, но реальная готовность компании определится только в ходе взаимодействия с организаторами, юристами и аудиторами.

Алгоритм Мосбиржи оценивает цифры, но не видит качество управления

Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин считает, что сервис Мосбиржи стоит рассматривать как чек-лист требований к будущим эмитентам.

«Это самый первый шаг — выявление сильных и слабых сторон компании и определение её готовности к привлечению капитала на IPO. С учётом сложности процедуры, далее проводится глубокая работа», — отметил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Он подчеркнул, что алгоритмическая диагностика ограничивается количественными показателями и не учитывает важнейшие качественные параметры — уровень корпоративного управления, структуру активов и юридическую готовность компании к листингу.

По его словам, консультанты по IPO необходимы именно для того, чтобы на основе реального финансового состояния компании провести корректную оценку и выбрать оптимальный момент размещения.

Контекст

Московская биржа остаётся крупнейшей торговой площадкой в России, объединяющей рынки акций, облигаций, валюты и производных инструментов. Сервис самодиагностики стал частью стратегии Мосбиржи по цифровизации инфраструктуры рынка капитала и поддержке компаний, рассматривающих возможность выхода на биржу. Новая платформа упрощает первичный этап подготовки, позволяя бизнесу оценить ключевые параметры и выявить слабые стороны ещё до привлечения консультантов.

Однако эксперты предупреждают, что такие инструменты несут ограниченный аналитический эффект и не способны заменить профессиональную экспертизу.