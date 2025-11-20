В III квартале 2025 Nvidia заработала на ИИ-чипах $57 млрд

Nvidia отчиталась о выручке за III квартал 2025 года — сумма в $57 млрд превысила ожидания Уолл-стрит. В последнем квартале компания ожидает получить с продаж $65 млрд. По словам генерального директора Дженсена Хуана, секрет подобного роста — постоянно растущий спрос на новое поколение чипов Blackwell.

Бигтехи — основные покупатели Nvidia

По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Nvidia достигла $31,91 млрд — это на 65% превышает результат прошлого года. Руководство компании подчеркнуло, что эти показатели отражают устойчивый спрос на решения для обучения ИИ-моделей.

Инвесторы воспринимают результаты компании как ключевой индикатор состояния всего ИИ-рынка: спрос на графические процессоры (GPU) становится базой для развития крупных языковых моделей, корпоративных облачных платформ и ИИ-инфраструктуры. Среди крупнейших покупателей компании — Microsoft, Google, Meta, Amazon и Oracle, которые активно увеличивают затраты на ИИ.

Большая часть прибыли — за счёт дата-центров

Ключевым сегментом, который обеспечил рост, стали дата-центры — комплексы, предназначенные для хранения, обработки и передачи данных. За 12 месяцев их выручка увеличилась на 66% и достигла $51,2 млрд.



Из них $43 млрд пришлось на графические процессоры, которые необходимы для обучения крупных ИИ-моделей. Остальную часть выручки — $8,2 млрд составили продажи сетей, которые позволяют десяткам графических процессоров работать как один компьютер.

Помимо дата-центров, Nvidia продолжает укреплять позиции в игровом сегменте: выручка в нём достигла $4,3 млрд, что на 30% выше результата прошлого года. Компания отмечает, что интерес к игровым процессорам остаётся стабильным благодаря росту числа игр, требующих высококачественной графики. Сегмент робототехники и автомобильных технологий принёс $592 млн, в прошлом году эта цифра была на 32% меньше.

Крупный заказ на Blackwell для Китая сорвался

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что облачные графические процессоры полностью распроданы. По словам финансового директора Колетт Кресс, наиболее продаваемым направлением стала линейка Blackwell Ultra — второе поколение графических процессоров Blackwell, которое уже формирует значительную часть новых заказов. Ранее компания отмечала, что сумма предзаказов на ИИ-чипы на 2025–2026 годы превышает $500 млрд.

Компания заявила о «разочаровании» в связи с невозможностью поставок чипов Blackwell в Китай. Несмотря на полученную лицензию на продажу модели H20, она принесла только $50 млн — крупные заказы так и не были реализованы из-за геополитических проблем и всё более конкурентного рынка в Китае.

Контекст

Руководство Nvidia подчеркнуло, что спрос на ИИ-чипы имеет долгосрочный характер, крупные технологические компании всё больше и больше инвестируют в искусственный интеллект. Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta* уже увеличили капитальные затраты, их совокупные инвестиции в ИИ-мощности в 2025 году превысят $380 млрд, что создаёт фундамент для дальнейшего роста Nvidia.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ



Фото: Zuma \ TASS