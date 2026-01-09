Wildberries показала список самых дешёвых товаров в 2025-м

Объединённая компания Wildberries & Russ подвела итоги покупок на маркетплейсе за 2025 год и составила рейтинг самых дешёвых товаров. Минимальная цена года составила 1 рубль: за эту сумму пользователи приобрели женский ободок для волос и USB-кабели. В рейтинг также вошли корпус от ручки, чай, батарейки и другие мелочи стоимостью до 10 рублей.

Минимальная цена года — 1 рубль

Самым дешёвым товаром 2025 года на Wildberries стал женский ободок для волос стоимостью 1 рубль. Такая покупка была зафиксирована лишь один раз — ободок приобрели в Тверской области.

По той же цене пользователи маркетплейса покупали и USB-кабели. Всего за год было приобретено 70 подобных кабелей: покупки оформляли более чем в 10 регионах России, включая Москву и Ленинградскую область.

Крышки для банок — уже не в тренде

В тройку самых дешёвых товаров года вошёл пустой корпус от ручки. Его трижды приобрели в Москве по цене 2 рубля за штуку.

Лидер прошлого года — крышка для банки — в 2025 году оказался лишь в конце пятёрки самых дешёвых покупок. В этом году товар покупали по цене 4 рубля за штуку, что оказалось выше минимальных значений текущего года.

Повседневные товары в топе доступных

В десятке самых дешёвых товаров 2025 года оказались и позиции из повседневных категорий. В частности, чёрный крупнолистовой чай с бергамотом (один пакетик — одна порция) пользователи покупали по 4 рубля.

Кроме того, в список попали тканевые горшки для растений, которые продавались по 5 рублей за штуку. Солевая батарейка в 2025 году стоила 8 рублей, а кабель micro USB и шариковая ручка — по 9 рублей.

Контекст

Ранее компания РВБ уже опубликовала рейтинг самых дорогих покупок, совершённых на маркетплейсе в 2025 году. Абсолютным рекордом стала покупка квартиры в Москве за 11 млн рублей, оформленная через раздел «Новостройки».

Среди товаров, приобретённых непосредственно через корзину маркетплейса, лидировали автомобили. Самым дорогим стал полноприводный кроссовер Geely Monjaro в комплектации Exclusive стоимостью 4,5 млн рублей, купленный в Московской области. В топ также вошли Changan UNI-K (4,295 млн руб.), Changan CS95 (4,25 млн руб.) и Volkswagen Tharu, приобретённый в Подмосковье.

Помимо автомобилей, в рейтинг самых дорогих покупок попали квадроцикл Segway AT10 LXW MUD за 1,3 млн рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM почти за 1 млн рублей, 3D-сканер AutoScan-DS-EX, а также ювелирные изделия — в том числе кольцо-печатка из белого золота с бриллиантами и сапфиром стоимостью более 650 тыс. рублей.