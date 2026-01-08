Квартира за 11 млн ₽, премиальный Geely Monjaro и бриллианты: Wildberries назвала самые дорогие покупки за 2025 год
Wildberries показала список самых дорогих покупок в 2025-м
Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) опубликовала список самых дорогих покупок, совершённых на маркетплейсе в 2025 году. Самой крупной сделкой стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 млн рублей. Покупка была оформлена у девелопера Самолёт через раздел «Новостройки».
Недвижимость и авто — в топе самых дорогих сделок
Самой дорогой покупкой 2025 года на Wildberries стала квартира в Москве стоимостью 11 млн рублей. Сделка с недвижимостью возглавила общий рейтинг крупнейших операций на платформе, включая покупки, оформленные через маркетплейс как витрину. В РВБ отмечают: проведение столь крупных сделок стало возможным после запуска раздела «Новостройки».
При этом среди товаров, приобретённых непосредственно через корзину маркетплейса, как и годом ранее, лидируют автомобили. Так, самым дорогим автомобилем стал полноприводный кроссовер Geely Monjaro в комплектации Exclusive за 4 505 000 рублей. Покупку совершил житель Московской области. В других регионах — включая Москву, Татарстан и Якутию — эту модель приобретали в более доступных версиях.
В топ также вошли китайские бренды — и один Volkswagen
В число самых дорогих автомобилей года также вошли два кроссовера Changan, купленные в Москве: UNI-K в комплектации Tech за 4 295 000 рублей и CS95 за 4 250 000 рублей. За ту же сумму в Подмосковье был приобретён компактный кроссовер Volkswagen Tharu.
Кроме того, в рейтинге присутствуют:
- Geely Atlas Flagship Sport — 3 950 000 руб.,
- Haval Dargo Tech Plus — 3 549 000 руб.,
- Knewstar 001 Luxury — 3 420 000 руб.,
- Haval F7 Tech Plus — 3 369 000 руб.,
- Changan CS75 Plus — 3 330 000 руб.,
- Chery Tiggo 8 Pro Max Ultimate — 3 320 250 руб.
Дорогие покупки вне автокатегории
Помимо автомобилей и недвижимости, в список самых дорогих товаров года вошли покупки из других категорий. Среди них — квадроцикл Segway AT10 LXW MUD стоимостью 1 299 999 рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM за 997 488 рублей и 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 638 рублей. Все три покупки были совершены в Московской области.
Также в топ попали:
- шуба из натурального меха норки — 756 913 руб., Рязанская область;
- лодочный мотор ReefRider rref100FEL-T PRO — 750 000 руб., Москва;
- квадроцикл Baltmotors Striker 500 EFI — 724 900 руб., Татарстан;
- трактор TZR Т-244 — 691 800 руб., Чувашия;
- MacBook Pro 14 M3 Max — 684 000 руб., Краснодарский край;
- кольцо-печатка из белого золота с бриллиантами и сапфиром — 656 645 руб., Воронежская область.
- 1 «Российская полка» может появиться в магазинах уже в 2026-м: законопроект затронет и офлайн-ритейл, и маркетплейсы Закон о «российской полке» может вступить в силу в 2026 году 08 января 2026, 11:15
- 2 Wildberries развивает туристический бизнес: WB Travel и FUN&SUN запустят отель в Египте в 2026-м — в планах Турция Wildberries откроет отели в Египте и Турции в 2026 году 05 января 2026, 11:00
- 3 iPhone и аксессуары для умного дома: какие подарки россияне чаще всего покупали на маркетплейсах в 2025 году iPhone и «умный дом» — самые популярные подарки в 2025 году 01 января 2026, 14:00
- 4 Wildberries запускает кейтеринг на маркетплейсе: первый ресторанный партнёр — «Братья Караваевы» Wildberries запустит кейтеринг, партнёр — «Братья Караваевы» 26 декабря 2025, 14:45