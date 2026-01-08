Wildberries показала список самых дорогих покупок в 2025-м

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) опубликовала список самых дорогих покупок, совершённых на маркетплейсе в 2025 году. Самой крупной сделкой стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 млн рублей. Покупка была оформлена у девелопера Самолёт через раздел «Новостройки».

Недвижимость и авто — в топе самых дорогих сделок

Самой дорогой покупкой 2025 года на Wildberries стала квартира в Москве стоимостью 11 млн рублей. Сделка с недвижимостью возглавила общий рейтинг крупнейших операций на платформе, включая покупки, оформленные через маркетплейс как витрину. В РВБ отмечают: проведение столь крупных сделок стало возможным после запуска раздела «Новостройки».

При этом среди товаров, приобретённых непосредственно через корзину маркетплейса, как и годом ранее, лидируют автомобили. Так, самым дорогим автомобилем стал полноприводный кроссовер Geely Monjaro в комплектации Exclusive за 4 505 000 рублей. Покупку совершил житель Московской области. В других регионах — включая Москву, Татарстан и Якутию — эту модель приобретали в более доступных версиях.

В топ также вошли китайские бренды — и один Volkswagen

В число самых дорогих автомобилей года также вошли два кроссовера Changan, купленные в Москве: UNI-K в комплектации Tech за 4 295 000 рублей и CS95 за 4 250 000 рублей. За ту же сумму в Подмосковье был приобретён компактный кроссовер Volkswagen Tharu.

Кроме того, в рейтинге присутствуют:

Geely Atlas Flagship Sport — 3 950 000 руб.,

Haval Dargo Tech Plus — 3 549 000 руб.,

Knewstar 001 Luxury — 3 420 000 руб.,

Haval F7 Tech Plus — 3 369 000 руб.,

Changan CS75 Plus — 3 330 000 руб.,

Chery Tiggo 8 Pro Max Ultimate — 3 320 250 руб.

Дорогие покупки вне автокатегории

Помимо автомобилей и недвижимости, в список самых дорогих товаров года вошли покупки из других категорий. Среди них — квадроцикл Segway AT10 LXW MUD стоимостью 1 299 999 рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM за 997 488 рублей и 3D-сканер AutoScan-DS-EX за 982 638 рублей. Все три покупки были совершены в Московской области.

Также в топ попали: