Общепит в России уходит в регионы: число покупок в Калмыкии выросло на 47%, а в Москве снизилось на 8%
Общепит — в тренде: в 2025-м обороты выросли на 8%
Люди стали меньше посещать кафе и рестораны, но при этом начали тратить на еду заметно больше, проанализировал Т-Бизнес. Средний чек за 8 месяцев 2025 года вырос на 12% — до 576 ₽. И хотя количество покупок снизилось на 3%, обороты рынка прибавили 8%.
Оборот растёт за счёт чека
В предыдущие годы динамику задавали количество новых покупок, а в 2025-м бизнес вытянуло увеличение среднего чека. За два года этот показатель поднялся на 22%, а обороты — на 21%.
Александр Строкань, CEO сервиса по автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto, отметил: маркетинговые механики — от персонализированных офферов до минимальной суммы бесплатной доставки — активно двигают чек вверх.
Пицца и бары выросли в цене
В пиццериях средний чек вырос на 18% — до 831 ₽, в барах — на 11%, до 999 ₽. При этом у пиццерий посещаемость просела на 1%, но вырос доход на заказ; у баров же число покупок прибавило 6%.
На другом полюсе — столовые. У них минус 9% по обороту и снижение покупок на 17%. Даже очень низкий чек — 280 ₽ — не спасает формат от оттока клиентов.
Топы рынка
Самый мощный рост оборотов на рынке общепита в первом полугодии 2025 года показали Калмыкия (+47%) и Ленинградская область (+42%). Эксперты объясняют это внутренним туризмом: регионы становятся новыми центрами потребления.
Где рынок буксует
Не везде тенденция позитивная. Санкт-Петербург показал падение числа покупок на 9%, Москва — на 8%. У Воронежской области тоже отрицательная динамика в 5%.
По оборотам два города-миллионера России также выглядят слабо: у Москвы прирост всего +3%, у Петербурга — +2%. Это заметно ниже среднероссийского уровня.
Сдвиг в локациях
Точки у вокзалов, метро и ТЦ теряют покупателей — минус 13–20% транзакций. Но при этом там же растёт средний чек на 12–17%. Позитивная динамика фиксируется в районах с общежитиями и учебными заведениями: спрос здесь стал более локальным и вечерним.
Мужчины покупают больше
В 2025-м мужчины по-прежнему тратят на рынке общепита больше женщин — их средний чек выше на 12%. В барах разрыв достигает 25%, в ресторанах — 11%.
- Любопытный факт: у мужчин в барах средний чек выше на 25%, чем у женщин.
Точки продажи шаурмы стали единственным форматом, где гендерного разрыва нет — траты за одно посещение совпадают.
Женщины не готовы отдавать первенство
Но рынок меняется. Женщины становятся все заметнее в статистике: 34% в обороте в 2022 году и 40% в 2025-м. Баланс сил выравнивается — особенно в кофейнях и пекарнях, где оба пола чаще всего покупают себе товары поровну.
Предприниматели диверсифицируют платежи
За полтора года доля заведений, использующих не менее двух способов оплаты, выросла с 68% до 87%. Лишь 6% владельцев продолжают полагаться исключительно на терминалы. Растёт доля QR-платежей и Pay to phone.
Как отмечает руководитель проекта T-Data Максим Савченко, рынок движется по формуле «реже, но дороже». Успешными остаются те заведения, которые умеют управлять «весом визита», а не просто гонятся за увеличением трафика.
Люди покупают впечатления, а не еду
CEO Quick Resto Александр Строкань подчеркивает: современный потребитель платит за статус, атмосферу и социализацию. Успех гарантируют услуги доставки, возможность взять еду на вынос, лояльность вызывают также специальные программы и условия.
Игроки, которые не смогут подстроиться под новые реалии рынка — например столовые — скорее всего либо исчезнут вовсе, либо переформатируются в dark kitchen и дарк-сторы. Тогда им придётся делать ставку не на «поесть здесь и сейчас», а на скорость и удобство доставки.
Фото: Giulia Squillace / Unsplash
