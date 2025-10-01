Raiffeisen Bank вновь не смог продать «дочку» в России

Raiffeisen Bank International (RBI) вновь не смог продать свою российскую «дочку», сообщает Reuters. Австрийский банк рассчитывал разблокировать миллиарды евро прибыли, но сделка так и не состоялась. При этом присутствие в России остаётся для Raiffeisen выгодным: банк продолжает обслуживать расчёты по экспорту газа и остаётся крупнейшим кредитором в стране.

Намерения об уходе звучат три года

О выходе из российского бизнеса Raiffeisen Bank International заявлял ещё в марте 2022 года. Однако каждая попытка завершалась неудачей. По данным «Коммерсанта», ключевым препятствием стали судебные ограничения: австрийский офис банка оказался вовлечён в спор через сложную схему перекрёстного владения акциями с участием одного из его акционеров.

5 сентября 2024 года Арбитражный суд Калининградской области наложил обеспечение на акции Райффайзенбанка на период разбирательств по иску Rasperia Trading почти на 195 млрд рублей.

В январе 2025 года суд обязал Raiffeisen Bank выплатить €2,04 млрд по иску Rasperia Trading. Чтобы покрыть эти риски, RBI сформировал резервы на €840 млн, что привело к убытку российского подразделения в €240 млн в IV квартале 2024 года. Во втором квартале 2025 года чистый убыток составил уже €861 млн.

Raiffeisen не оставляет попытки продать бизнес

По данным Reuters и Financial Times, австрийская группа Raiffeisen Bank International накопила в России около €7 млрд прибыли. Но вывести эти средства нельзя — репатриация капитала ограничена.

Raiffeisen Bank вновь попытался продать свою российскую «дочку» и потерпел очередную неудачу, пишет Reuters. Подробности сделки не раскрываются.

Банку стратегически выгодно остаться в России

Через Raiffeisen проходят ключевые международные платежи, включая оплату поставок по «Турецкому потоку». Только за восемь месяцев 2025 года через этот маршрут прошло газа на $3,8 млрд.

Более того, Райффайзенбанк в России продолжает генерировать для группы Raiffeisen Bank International (RBI) более половины прибыли. По данным «Коммерсантъ», по итогам первого квартала 2025 года эта доля составила 56% всей прибыли RBI.

Контекст

Raiffeisen оказался в двойственной ситуации. Продажа доли и уход с рынка выглядят красивым жестом для регуляторов, но экономически банку выгоднее оставаться в России. Он сохраняет статус единственного крупного западного кредитора, обслуживающего расчёты между Россией и Европой. Пока в Москве и Вене идут торги за «застрявшие» миллиарды, банк продолжает работать.

Фото: VIDOK / Getty Images