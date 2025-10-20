Одна из самых больших компенсаций в отрасли: «РСХБ-Страхование» выплатила 75 млн ₽ рыбоводческому хозяйству
Выплата по страховому случаю в аквакультуре составила 75 млн
«РСХБ-Страхование» выплатила более 75 млн рублей одному из крупнейших производителей атлантического лосося и форели в России. Причиной страхового случая стала гибель свыше 407 тысяч голов рыбы в Мурманской области из-за холодноводного вибриоза. Это одна из крупнейших выплат в сегменте аквакультуры за последние годы.
Объём выплат в рыбоводстве превысил 1,5 млрд рублей
В 2025 году на ферме в губе Мотка в Баренцевом море погибло более 407 тысяч голов лосося и форели из-за холодноводного вибриоза. «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило 75 млн рублей компенсации по договору.
По данным Национального союза агростраховщиков, за четыре года — с 2020 по 2024 — выплаты по страхованию рыбы в российских рыбоводческих хозяйствах достигли 1,57 млрд рублей. Почти вся сумма пришлась на 2024 год — 1,44 млрд рублей, включая катастрофический убыток от вспышки лососевой вши в Баренцевом море на сумму 1,1 млрд рублей.
Крупным случаем также стала гибель 138 тысяч голов радужной форели на Ладожском озере в результате ледохода, уничтожившего садки.
Природные катастрофы и болезни — главные риски аквакультуры
Наибольшая страховая выплата компании в сегменте рыбоводческих хозяйств составила 229 млн рублей — «РСХБ-Страхование» возместило убытки после стихийного бедствия, вызванного шугой.
Анализ портфеля за 2021 год показал, что более половины страховых случаев в аквакультуре связаны с природными катаклизмами, ещё 21% — с заболеваниями рыбы, такими как миксобактериозы и инфекционная анемия лососевых. Около 20% страховых событий приходятся на поломку технологического и садкового оборудования.
Контекст
Государственная программа страхования товарной аквакультуры действует в России с 2020 года. По ней государство компенсирует часть стоимости страхового полиса на случай гибели рыб, беспозвоночных, водорослей. Участие в программе приняли пять регионов — Республика Карелия, Ленинградская, Мурманская, Вологодская и Астраханская области.
Фото: Arctic-Images / Getty Images
- 1 Фаундеры нового Рокетбанка: «У клиентов нет эмоциональной связи с банками — мы хотим задать новый тренд» Задали волнующие всех вопросы Антону Захарову и Роберту Сабирянову 20 октября 2025, 18:59
- 2 В России каждый второй считает помощь родителям обязанностью: Москва лидирует по объёму — 18 тысяч ₽ в месяц Стало известно, сколько денег россияне дают родителям 20 октября 2025, 14:30
- 3 Онлайн-обучение — драйвер переквалификации: спрос на курсы по маркетингу вырос в 5 раз, в дизайне — в 2,3 раза Онлайн-курсы по маркетингу выбирают в 5 раз больше россиян 17 октября 2025, 16:30
- 4 Wildberries вслед за Ozon стремится к брокерской лицензии: эксперты называют шаг логичным, но предупреждают о риске Wildberries и Ozon хотят оказывать брокерские услуги 16 октября 2025, 19:10