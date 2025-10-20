Выплата по страховому случаю в аквакультуре составила 75 млн

«РСХБ-Страхование» выплатила более 75 млн рублей одному из крупнейших производителей атлантического лосося и форели в России. Причиной страхового случая стала гибель свыше 407 тысяч голов рыбы в Мурманской области из-за холодноводного вибриоза. Это одна из крупнейших выплат в сегменте аквакультуры за последние годы.

Объём выплат в рыбоводстве превысил 1,5 млрд рублей

В 2025 году на ферме в губе Мотка в Баренцевом море погибло более 407 тысяч голов лосося и форели из-за холодноводного вибриоза. «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило 75 млн рублей компенсации по договору.

По данным Национального союза агростраховщиков, за четыре года — с 2020 по 2024 — выплаты по страхованию рыбы в российских рыбоводческих хозяйствах достигли 1,57 млрд рублей. Почти вся сумма пришлась на 2024 год — 1,44 млрд рублей, включая катастрофический убыток от вспышки лососевой вши в Баренцевом море на сумму 1,1 млрд рублей.

Крупным случаем также стала гибель 138 тысяч голов радужной форели на Ладожском озере в результате ледохода, уничтожившего садки.

Природные катастрофы и болезни — главные риски аквакультуры

Наибольшая страховая выплата компании в сегменте рыбоводческих хозяйств составила 229 млн рублей — «РСХБ-Страхование» возместило убытки после стихийного бедствия, вызванного шугой.

Анализ портфеля за 2021 год показал, что более половины страховых случаев в аквакультуре связаны с природными катаклизмами, ещё 21% — с заболеваниями рыбы, такими как миксобактериозы и инфекционная анемия лососевых. Около 20% страховых событий приходятся на поломку технологического и садкового оборудования.

Контекст

Государственная программа страхования товарной аквакультуры действует в России с 2020 года. По ней государство компенсирует часть стоимости страхового полиса на случай гибели рыб, беспозвоночных, водорослей. Участие в программе приняли пять регионов — Республика Карелия, Ленинградская, Мурманская, Вологодская и Астраханская области.

Фото: Arctic-Images / Getty Images