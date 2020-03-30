Спутниковый оператор OneWeb объявил о банкротстве

Британский спутниковый оператор OneWeb объявил , что подал заявление о банкротстве. Компании не удалось привлечь $2 млрд от японского SoftBank.

OneWeb и некоторые из ее филиалов добровольно подали заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк.

«Компания намерена использовать эти процедуры для продажи своего бизнеса с целью максимизации стоимости компании», — рассказали в OneWeb.

Оператор отметил, что с начала года вел активные переговоры об инвестициях. Хотя компания была близка к получению финансирования, процесс не продвигался из-за нестабильности рынков, связанной с распространением коронавируса.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что OneWeb намерена объявить о банкротстве и сократить большинство сотрудников. По данным газеты, оператор не смог договориться с Softbank о привлечении $2 млрд.

Год назад OneWeb привлекла $1,25 млрд на массовое создание спутников для покрытия планеты интернетом. В числе инвесторов выступили SoftBank, Qualcomm, правительство Руанды и мексиканская группа компаний Grupo Salinas.

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