Спутниковый оператор OneWeb объявил о банкротстве
Британский спутниковый оператор OneWeb объявил, что подал заявление о банкротстве. Компании не удалось привлечь $2 млрд от японского SoftBank.
OneWeb и некоторые из ее филиалов добровольно подали заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк.
«Компания намерена использовать эти процедуры для продажи своего бизнеса с целью максимизации стоимости компании», — рассказали в OneWeb.
Оператор отметил, что с начала года вел активные переговоры об инвестициях. Хотя компания была близка к получению финансирования, процесс не продвигался из-за нестабильности рынков, связанной с распространением коронавируса.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что OneWeb намерена объявить о банкротстве и сократить большинство сотрудников. По данным газеты, оператор не смог договориться с Softbank о привлечении $2 млрд.
Год назад OneWeb привлекла $1,25 млрд на массовое создание спутников для покрытия планеты интернетом. В числе инвесторов выступили SoftBank, Qualcomm, правительство Руанды и мексиканская группа компаний Grupo Salinas.
Фото: mojo cp / Shutterstock
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