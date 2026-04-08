Онковакцины включили в ОМС: препараты создаются под конкретного пациента — и не заменяют другие методы лечения

Персонализированные онковакцины и CAR-T-терапию включили в систему обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас стоимость одного курса может достигать миллионов рублей. В разговоре с Russian Business специалисты уточнили, что вакцины не заменяют традиционные методы лечения.

В ОМС вошли несколько методов лечения

В систему обязательного медицинского страхования включены препараты, которые разрабатываются под конкретного пациента и «учат его иммунитет бороться с опухолью», пояснил Михаил Мишустин.

Теперь по ОМС можно получить в том числе три метода лечения:

Персонализированные мРНК-вакцины.

Врач-онколог Дмитрий Олькин, эксперт благотворительного фонда «Онкологика», пояснил Russian Business, что эти препараты борются с широким кругом заболеваний, включая опухоли головы и шеи, лёгких и репродуктивной системы.

Как уточнил руководитель научной экспертизы LanceBio Ventures Илья Ясный, по строению мРНК-вакцина похожа на вакцины от Covid–19 компаний Pfizer и Moderna. Главное отличие — мРНК кодирует не вирусные, а специфичные для раковых клеток белки.

Пептидная вакцина «Онкопепт».

Её назначают пациентам с метастатическим раком кишечника после двух линий химиотерапии, рассказал Дмитрий Олькин.

CAR-T-терапия с использованием генетически модифицированных Т-лимфоцитов.

Руководитель научной экспертизы LanceBio Ventures Илья Ясный пояснил, что CAR-T-терапия — Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов. Это проверенный и широко используемый метод лечения лейкозов и лимфом.

Онковакцины — не профилактика рака

Руководитель научной экспертизы LanceBio Ventures Илья Ясный отметил в комментарии Russian Business, что онковакцины относятся к одному из видов иммунотерапии — подхода, при котором воздействуют на иммунную систему, чтобы она сама атаковала опухоль.

При этом они принципиально отличаются от привычных прививок, подчеркнул врач-онколог Дмитрий Олькин. По его словам, классическая вакцина вводится здоровому человеку и одинакова для всех. Онковакцина же делается уже заболевшему под его опухоль и не является профилактикой.

При этом, по словам специалиста, такие технологии не заменяют стандартные методы, а лишь дополняют их. Они усиливают эффект терапии или позволяют продолжать лечение, когда стандартные схемы уже не работают.

Как создаются онковакцины от рака

Процесс создания онковакцины начинается с получения опухолевой ткани — при операции или биопсии, рассказал Дмитрий Олькин. Затем проводится генетический анализ, который выявляет мутации, характерные для конкретной опухоли.

Для конкретного пациента приготавливают вакцину с учетом индивидуальных особенностей опухоли. Производство занимает несколько недель, а стоимость может достигать миллионов рублей.

Побочные эффекты онковакцины зависят от типа терапии

Руководитель научной экспертизы LanceBio Ventures Илья Ясный отметил, что у онковакцин есть риски, которые должны выявляться в ходе клинических исследований, однако для российских вакцин такие испытания пока не проводились.

По словам врача-онколога Дмитрия Олькина, у мРНК- и пептидных вакцин на данный момент побочные эффекты обычно ограничиваются температурой, слабостью и местной реакцией.

CAR-T-терапия может сопровождаться тяжёлыми осложнениями, включая синдром высвобождения цитокинов — тяжёлое системное воспаление, которое требует реанимации. Именно поэтому CAR-T-терапию проводят только в федеральных центрах, где умеют работать с осложнениями.