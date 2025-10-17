Онлайн-обучение — драйвер переквалификации: спрос на курсы по маркетингу вырос в 5 раз, в дизайне — в 2,3 раза
Онлайн-курсы по маркетингу выбирают в 5 раз больше россиян
Онлайн-образование в России становится главным инструментом карьерных изменений. По данным GetCourse и Авито, в 2025 году спрос на курсы по маркетингу вырос в 5 раз, по дизайну — в 2,3 раза, а по SMM — в 1,5 раза. Бьюти-сфера тоже растёт: интерес к обучению увеличился на 14%, а курсы по ламинированию ресниц — в 2,6 раза. Помимо традиционных направлений — дизайна, маркетинга и SMM — россияне всё чаще выбирают психологию, бухгалтерию, HR и туризм, превращая онлайн-обучение в универсальный способ переквалификации и роста дохода.
Каждый пятый студент онлайн-школ выбирает дизайн
По статистике платформы онлайн-школ GetCourse первое место по числу студентов занимает дизайн — 21% всех обучающихся. Далее следуют здоровье (18%), бьюти-направление (15%), SMM (14%), а также маркетинг и нейросети (по 12%).
На курсах по дизайну чаще всего выбирают графику, веб-дизайн, интерьер и 3D. В блоке «Здоровье» — обучение нутрициологов и фитнес-тренеров, в «Бьюти» — парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и косметологов.
Спрос на образование в этих сферах продолжает расти. По данным Авито Услуг, за девять месяцев 2025 года интерес к обучению дизайну вырос в 2,3 раза, к маркетингу — в 5 раз, к SMM — в 1,5 раза.
Бьюти, IT и маркетплейсы — самые быстрорастущие направления
Сегмент бьюти показывает устойчивый рост. Интерес к курсам по ламинированию ресниц увеличился в 2,6 раза, а предложение на рынке — почти на 80%. Курсы визажистов и бровистов стали искать в два раза чаще.
В IT-сегменте интерес к курсам вырос на 69%, а востребованность обучения программированию выросла на 32%. Быстрее всего растёт категория работы с маркетплейсами — рост спроса составил 3,5 раза. Минимальная стоимость курса в этих направлениях — около 10 000 ₽.
Вслед за востребованностью увеличиваются доходы
Согласно данным Авито Работы, за год заметно увеличились средние зарплаты специалистов, прошедших профессиональное обучение.
-
Мастера ногтевого сервиса — 127 201 ₽/мес. (+47%)
-
Визажисты — 80 654 ₽/мес. (+25%)
-
Менеджеры по рекламе — 62 500 ₽/мес. (+23%)
-
Мастера эпиляции — 65 330 ₽/мес. (+19%)
По динамике доходов при частичной занятости лидируют проектные менеджеры (+51%), редакторы (+35%), визажисты (+33%) и бровисты (+22%).
Компании и соискатели адаптируются под запросы рынка
Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил рост спроса на частичную занятость — прежде всего в сфере e-commerce и услуг. Компании всё чаще ищут менеджеров по работе с маркетплейсами (+124%), мастеров депиляции (+110%) и менеджеров по клиентам (+97%).
Выросла и активность соискателей: количество откликов на вакансии редакторов увеличилось на 116%, графических дизайнеров — на 105%, курьеров — на 74%.
Рынок онлайн-образования будет расти
По словам Максима Василевича, директора по маркетингу GetCourse, рост онлайн-обучения в 2026 году продолжится. Помимо традиционных направлений — дизайна, маркетинга и SMM — россияне всё чаще выбирают психологию, бухгалтерию, HR и туризм.
Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» Авито Услуг, отметил, что онлайн-курсы стали для многих россиян доступным способом адаптироваться к новым экономическим условиям.
Исследование демонстрирует: онлайн-образование перестаёт быть дополнительным инструментом и становится полноценным источником профессиональной квалификации и роста доходов.
