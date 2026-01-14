Онлайн-продажи названы главной точкой роста бизнеса в 2026-м

Онлайн-торговлю предприниматели называют самым перспективным направлением для бизнеса в 2026 году, говорится в исследовании Ozon. Главным драйвером развития стали онлайн-продажи. Каждый четвёртый планирует расширять присутствие на маркетплейсах, а каждый пятый — запускать новые категории товаров и услуг.

Маркетплейсы — главный выбор бизнеса на 2026 год

Согласно исследованию Ozon, 38% предпринимателей считают онлайн-торговлю и маркетплейсы самым перспективным направлением для малого бизнеса в России в 2026 году.

Также среди перспективных направлений предприниматели чаще всего выбирают:

технологические решения и ИТ — 15%;

сферу услуг — 10%.

44% предпринимателей считают, что региональный бизнес будет расти за счёт онлайн-продаж. Ещё 21% опрошенных связывают рост бизнеса в регионах с развитием локальных ниш и внутреннего спроса.

Бизнес активнее переходит на российские сервисы

В ответ на меняющиеся условия предприниматели пересматривают инструменты и партнёрские решения. За последний год 17% предпринимателей полностью перешли на отечественные товары и сервисы. 15% сделали это частично.

Основными причинами перехода респонденты называют финансовые соображения (17%) и рост удобства и доступности российских решений (12%).

Бизнес ориентируется на логистику и экономику при принятии решений

При принятии ключевых бизнес-решений предприниматели в первую очередь ориентируются на внешние условия. 40% респондентов называют главным фактором изменения в логистике и экономике.

Ещё 21% учитывают поведение покупателей и уровень спроса, а для 18% определяющим фактором остаётся собственная стратегия и внутренние ресурсы компании.

Отдельное внимание в опросе уделено региональному бизнесу. 16% предпринимателей полностью согласны с тем, что в регионах сегодня стало проще развивать бизнес. Ещё 25% частично разделяют эту точку зрения.

В планах на 2026-й — оптимизация расходов и масштабирование

В 2026 году бизнес в первую очередь планирует масштабирование и повышение эффективности: