OpenAI закрыла новый инвестраунд на $110 млрд — при оценке $730 млрд: в ИИ инвестировали Amazon, SoftBank и Nvidia

OpenAI закрыла новый раунд инвестиций, привлекая $110 млрд, при этом оценка компании достигла $730 млрд, пишет Bloomberg. Главным инвестором выступил Amazon, направивший на финансирование $50 млрд — это крупнейшее вложение в истории компании Amazon в рамках одной сделки. SoftBank Group и Nvidia инвестировали по $30 млрд.

OpenAI берёт на себя обязательство применять в работе чипы Amazon Trainium

Со стороны SoftBank Group и Nvidia OpenAI получила по $30 млрд. Лидером по объёму вложений в раунде стал Amazon — сумма инвестиций достигла $50 млрд. Теперь OpenAI берёт на себя обязательство применять в работе чипы Amazon Trainium, а также участвовать в совместной разработке моделей для инженерных команд ритейлера.

Помимо этого, в ближайшие восемь лет компания направит $100 млрд на облачные сервисы Amazon Web Services (AWS). Это расширит ноябрьское соглашение между компании, которое подразумевало вложение $38 млрд за семилетний период. Глава OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что сотрудничество с Amazon обеспечит компании «новый спрос и возможности на рынке».

Нынешняя модель «круговых» инвестиций вызывает опасения

Последний иинвестраунд OpenAI продолжил глобальную борьбу за ресурсы в сфере искусственного интеллекта. Ранее в этом месяце конкурент компании — Anthropic — привлёк $30 млрд при оценке в $380 млрд, получив финансирование от Nvidia, Microsoft и ряда других инвесторов.

Аналитики обращают внимание на увеличение числа так называемых «круговых» сделок между разработчиками ИИ и поставщиками чипов и облачных услуг. Такая модель создаёт риски: если спрос на ИИ-решения упадёт, вся цепочка может дать сбой — поставщики останутся без заказов, а разработчики — без необходимых мощностей.

Сэм Альтман акцентировал внимание на том, что такая схема работы OpenAI функционирует исключительно в условиях увеличения доходов всей экосистемы искусственного интеллекта. При этом, по его словам, ключевые ресурсы OpenAI сейчас сконцентрированы на расширении вычислительных мощностей, необходимых для удовлетворения растущего спроса на ChatGPT.

Контекст

Ещё в феврале 2026 года Bloomberg информировал о том, что Nvidia готова инвестировать в OpenAI$20 млрд — несмотря на публичные противоречия. Согласно сведениям Reuters, OpenAI выражала недовольство качеством чипов Nvidia и прорабатывала альтернативные варианты с Cerebras и Groq, тогда как глава Nvidia Дженсен Хуанг, в свою очередь, давал критическую оценку бизнес-подходу OpenAI, характеризуя его как недостаточно структурированный.

Тем не менее, даже на фоне разногласий, обе стороны заявляли о готовности продолжать взаимодействие. Хуанг лично подтверждал, что Nvidia «безусловно примет участие» в очередном раунде.