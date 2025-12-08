Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг лучших производителей продуктов питания России в 2025 году. Над списком работали 500 экспертов индустрии — шефы, рестораторы, технологи и предприниматели. В топ-10 вошли «Дымов», «Мираторг», «ЭкоНива», «Чистая линия» и «Коломенская пастила».

Рейтинг основан не на финансовых показателях — а на доверии пользователей

Итоговый рейтинг лучших производителей продуктов в России составляется на основе закрытого голосования среди 500 экспертов индустрии. Участникам предлагают назвать производителей, которые они считают наиболее стабильными, надёжными и качественными с точки зрения собственного профессионального опыта.

Оценка строится не на финансовых показателях компаний и не на данных об объёмах продаж, а на репутации брендов внутри отрасли и уровне доверия к их продукции. Авторы проекта отмечают, что такой подход позволяет включать в список не только крупные агрохолдинги, но и небольшие региональные предприятия, которые заметны экспертам в рамках их профессиональной практики.

Топ-10 производителей России в 2025 году

«Дымов» — группа компаний полного цикла, производящая мясную гастрономию, молочные и кондитерские изделия. «Мираторг» — один из крупнейших агрохолдингов страны с широкой географией присутствия. «ЭкоНива» — производитель сыров Dürr, молочных продуктов и напитков с десятками региональных площадок. «Чистая линия» — крупный производитель мороженого и молочной продукции. «Истринская сыроварня Олега Сироты» — известная локальная сыроварня из Московской области. M2 — органическое фермерское хозяйство полного цикла из Московской области. «Заречное» (PRIMEBEEF) — производитель премиальной мясной гастрономии и молочной продукции. «Агрокомплекс Выселковский» — группа компаний с широким ассортиментом мясной и молочной продукции. Norebo — рыбопромышленный холдинг с известными брендами рыбных продуктов. «Коломенская пастила» — историческое кондитерское производство из Коломны.

В рейтинг попали производители со всей страны — от Краснодара до Сахалина

Всего в рейтинг вошли 50 производителей, хорошо известные российским потребителям и работающие в разных сегментах рынка. Среди них — крупные мясоперерабатывающие и молочные компании («Велком», «Продо», «Черкизово», «Окраина», «Ренна», Moloko Group), сырные и фермерские бренды (Unagrande, «Кабош», Gran Re, Racconto), а также предприятия, специализирующиеся на органических и натуральных продуктах («АгриВолга», «ЭКО-культура», «КуулКлевер»).

В рейтинге представлены и производители рыбы и морепродуктов («Меридиан», «Агама», «Тунайча», «Инарктика», «Сахалин рыба», «Волгореченское рыбное хозяйство»), компании в категории бакалеи и кондитерских изделий («Макфа», «Ермолино», «У Палыча»), а также агрохолдинги с широкой линейкой продукции — «Дамате», «Комос Групп», «Гудвилл», «Белая дача», «Степь», «Русское поле», «Сады Придонья».

Список охватывает производителей из десятков регионов страны — от Алтайского края и Краснодара до Владивостока и Сахалина.

Контекст

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia — это отраслевой проект, который фиксирует ключевые тенденции российского гастрономического рынка. В год проводится четыре сезонных голосования: за food-производителей (осень), винные хозяйства (зима), гастрономические объекты туризма (весна) и лучшие дизайнерские отели (лето).

Проект работает как навигационная система по российской гастрономической индустрии: он собирает данные об участниках рынка, отслеживает динамику и формирует репутационные списки компаний, заметных внутри профессионального сообщества.



Фото: предоставлено пресс-службой