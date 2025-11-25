Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь выкупил акции компании на $12,9 млн — и увеличил свою долю до 23,26%
Сделка CEO Лэя Цзюня привела к росту акций Xiaomi на 6,3%
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь выкупил акции компании почти на $13 млн после продолжительного падения их стоимости –– пишет Bloomberg. Покупка повысила его долю до 23,26% и привела к самому сильному росту акций за последние пять месяцев. Аналитики расценивают это как сигнал того, что в компании хотят остановить дальнейшее падение котировок.
Колебания стоимости акций Xiaomi ухудшили настроение инвесторов
Xiaomi сообщила, что основатель компании Лэй Цзюнь приобрёл около 2,6 млн акций на сумму около $12,9 млн. Сделка состоялась на фоне снижения стоимости ценных бумаг — с летнего пика акции упали более чем на 30%, что заметно ухудшило настроение инвесторов.
После покупки доля основателя поднялась до 23,26% и сразу привела к рыночной реакции: акции выросли на 6,3%, что стало самым большим скачком, начиная с июня этого года.
Покупка акций основателем – редкий кейс
Аналитики Bloomberg отмечают, что такая покупка со стороны основателя — редкий случай и важный сигнал рынку. По их оценке, этот шаг может поддержать настроение инвесторов и снизить риск дальнейшего падения акций.
По словам Цзяна Лянцина – управляющего директора китайской инвестиционной компании Zhuhai Greenbamboo Private Fund Management, сигнал о том, что дальнейшее падение будет ограничено, достаточно мощный.
Xiaomi выкупает свои акции не первый год
Компания не впервые использует байбек (обратный выкуп акций) как инструмент для повышения капитализации. С 2022 года Xiaomi проводит программы обратного выкупа, которые неоднократно приводили к росту акций. В июне 2025 года компания объявила об очередном байбеке и показала свою модель электромобиля. Эти новости повысили интерес инвесторов — из-за них акции Xiaomi начали расти в течение следующих недель.
Покупка Лэем 2,6 млн акций является дополнением к июньской программе обратного выкупа, в рамках которой ещё предстоит выкупить 21,4 млрд акций. С начала года акции Xiaomi выросли более чем на 17%.
Контекст
В Китае усиливается тенденция обратных выкупов: крупнейшие технологические компании используют программы байбека, чтобы поддержать котировки на фоне замедления роста. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что подобные шаги часто приводят к мгновенному росту акций, поскольку снижение количества бумаг в обращении повышает ключевые рыночные показатели
Среди компаний, использующих программы обратного выкупа – Alibaba, China Mobile, NetEase, Pinduoduo, Xiaomi, CNOOC и другие крупные игроки.
Фото: VCG / Contributor / Getty Images
