«М.Видео» начала продавать электромобили онлайн

«М.Видео» запустила онлайн-продажи электромобилей и зарядных станций в партнёрстве с Авилоном и PUNKT E. Покупателям доступны восемь моделей гибридов и электрокаров стоимостью до 21 млн ₽, а также зарядная инфраструктура для дома и бизнеса. Для ритейлера это шаг за пределы классического рынка электроники в быстрорастущий сегмент экологичного транспорта.

Новый сегмент маркетплейса

Электромобили и зарядные станции доступны на сайте и в мобильном приложении «М.Видео». Проект реализуется в партнёрстве с автомобильной группой «Авилон» и компанией PUNKT E.

«Авилон» — один из крупнейших автодилеров России, с портфелем из 57 автомобильных брендов, включая Bentley, Mercedes, Audi, Geely, Rolls-Royce и Moskvich. Компания активно развивает направление «Авилон Электро», специализирующееся на продаже и обслуживании электромобилей.

PUNKT E, в свою очередь, управляет 640 зарядными станциями в 42 регионах России, из которых 80 % — быстрой зарядки.

Генеральный директор «М.Видео» Феликс Либ заявил, что в случае успешного пилотного проекта, планирует вывести этот формат и в офлайн-розницу.

Электромобили премиум-класса

На старте клиентам «М.Видео» доступны восемь моделей электрокаров и гибридов. В список вошли премиальные бренды, включая ROX, Li Auto и Zeekr.

ROX 01 — гибридный внедорожник премиум-класса, созданный дизайн-бюро Pininfarina — 7,66 млн ₽.





Li Auto L9 Ultra — флагманский гибридный SUV с роскошным интерьером и технологиями — 7,99 млн ₽.





Li Auto L7 Ultra — гибридный кроссовер премиум-класса — 7,19 млн ₽.





Li Auto L7 Pro — пятидверный кроссовер с премиальным интерьером — 6,69 млн ₽.





Li Auto L6 Max — компактный кроссовер премиум-класса — 6 млн ₽.





Li Auto L6 Pro — доступный гибридный кроссовер — 5,49 млн ₽.





Zeekr 009 — бизнес-вэн для VIP-клиентов — 10,99 млн ₽.





Zeekr 009 VIP — лимитированная версия, доступная в единственном экземпляре, — 21 млн ₽.





Вместе с автомобилями на площадке доступны зарядные станции и аксессуары. Ассортимент включает домашние решения (7–22 кВт) и промышленные станции быстрой зарядки (30–180 кВт).

Рынок электрокаров растет

По данным «Автостата», российский рынок электромобилей продолжает расти: за первую половину 2025 года число электромобилей и гибридов достигло 137,7 тыс. единиц, что на 50 % больше, чем годом ранее. Сегмент становится всё заметнее на фоне государственной поддержки и активного расширения инфраструктуры зарядных станций.

Именно поэтому проект «М.Видео» стал логичным шагом: компания интегрирует новые категории в свою экосистему, где уже продаются бытовая техника, электроника, финтех-сервисы и теперь — транспорт будущего.

Контекст

Запуск онлайн-продаж электромобилей расширяет экосистему «М.Видео», добавляя в маркетплейс электроники новый сегмент — автомобильную категорию. Для компании это шаг в сторону формирования пространства, где «всё, что подключается к розетке» — от смартфонов до электрокаров — становится частью единого цифрового опыта клиента.

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС