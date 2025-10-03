Яндекс Go добавил предзаказ трансферов для бизнеса

Яндекс Go для бизнеса запустил новую услугу — «Трансфер». Теперь компании могут заранее заказывать поездки сотрудников и партнёров из аэропорта или вокзала. Сервис обещает экономию времени, предсказуемую цену и премиальный уровень сервиса — что особенно важно для топ-менеджеров.

Главное преимущество — встречи без накладок

Как сообщают в компании, услуга «Трансфер» создана для корпоративного сегмента, где ценят предсказуемость и контроль. В личном кабинете компаниям нужно выбрать только маршрут, дату и номер рейса, остальное сделает сервис. Алгоритмы отслеживают статус самолёта и подстраивают подачу автомобиля так, чтобы машина приехала ровно к моменту посадки.

Если рейс задержали или вовсе отменили, заказ корректируется автоматически. Это избавляет клиентов от необходимости постоянно обновлять расписание и искать водителя в последний момент. Для корпоративных служб администрирования это означает меньше ручной работы и больше уверенности в том, что встреча пройдёт без накладок.

Для удобства — встретят в аэропорту и помогут с вещами

После прилёта пассажир получает сообщение с деталями трансфера. Автомобиль ждёт на специальной парковке в аэропорту до 60 минут — это уже включено в цену. За это время можно спокойно пройти контроль и забрать багаж.

Для клиентов, которые ценят внимание к деталям, предусмотрена встреча с табличкой в зале прилёта или даже у багажной ленты. Водитель поможет дойти до машины и донести чемоданы.

Тарифы под разные сценарии

Яндекс Go предусмотрел целую линейку классов. Для рядовых сотрудников после командировок доступны привычные «Стандарт» и «Оптимум». Но когда речь идёт о руководителях или важных партнёрах, ставка делается на более высокий уровень: Business, Premier и Élite.

Для масштабных мероприятий есть отдельное решение — класс Cruise. Он подходит для развоза делегаций, спикеров и гостей конференций. Иными словами, сервис учитывает весь спектр задач: от повседневной логистики сотрудников до VIP-перевозок в рамках крупных событий.

Фиксированная цена — за 30 дней до заказа

Оформить трансфер можно заранее — от одного до 30 дней до поездки. На этапе заказа сервис предлагает цену и фиксирует её, чтобы защитить компанию от колебаний тарифов и «сюрпризов» в день прилёта.

Оплата производится с корпоративного счёта Яндекс Go для бизнеса, который используется и для других сервисов компании. Это позволяет вести единую отчётность, контролировать расходы и упростить процесс закрывающих документов.

В планах — масштабирование на 120 стран

На старте услуга доступна во всех городах России. Но Яндекс сразу заявляет о глобальных амбициях: в ближайшее время «Трансфер» заработает в 120 странах. Среди них — Армения и ОАЭ, Китай и Нидерланды, ЮАР и другие рынки, куда российские компании часто отправляют делегации и сотрудников.

Таким образом, бизнес получает единый инструмент для организации трансферов не только внутри страны, но и за её пределами. Для крупных корпораций, ведущих международную деятельность, это шаг к созданию стандартизированной системы деловых поездок по всему миру.

Контекст

Запуск «Трансфера» логично продолжает стратегию Яндекс Go для бизнеса, которая делает ставку на полный цикл корпоративных услуг. Для клиентов это означает переход от «разрозненных такси» к единой системе, где поездки сотрудников и партнёров интегрированы в бизнес-процессы компании.





