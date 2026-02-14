Отели в России увеличивают прямые продажи: 66% бронирований в 2025-м — не через агрегаторы, а через свои сайты
Доля прямых продаж в российских отелях достигла 66%
Российские отели в 2025 году продали 66% номеров через собственные каналы, пишет «Коммерсант». Онлайн-агрегаторы и туроператоры обеспечили оставшиеся 34%. При этом их влияние постепенно растёт — несмотря на активное развитие прямых продаж.
У крупных сетей прямые продажи достигают 80%
В структуре прямых бронирований 36% пришлись на сайты гостиниц, 17% — на обращения через стойку, звонки и почту, ещё 13% — на социальные сети, приводит данные «Коммерсант». Совокупная доля ОТА (онлайн-турагентств) составила 34%.
Сетевые отели демонстрируют ещё большую независимость от платформ. Так, Azimut Hotels сообщает о доле прямых продаж до 80%, оставив агрегаторам менее 15%. Cosmos Hotel Group получает 75% бронирований через собственные каналы, «Васта Отель Менеджмент» — 60%, при этом на онлайн-площадки приходится не более 10–15%.
Онлайн-сервисы оценивают долю ОТА в 17–20% бронирований
Онлайн-сервисы называют иные цифры. По оценке «Яндекс Путешествий», на ОТА приходится 17–20% бронирований, причём в межсезонье этот показатель заметно растёт.
По данным «Туту», диапазон по рынку может колебаться от 20–30% до 60–70% — в зависимости от сегмента. В Bnovo уточняют распределение агрегаторов в структуре онлайн-продаж:
- апартаменты — 62%;
- городские отели — 39%;
- загородные отели — 21%.
Как сообщил «Коммерсанту» глава Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, 48% внутренних туристических поездок оформляется через ОТА, а 20% — через туроператоров.
Доля онлайн-продаж отелей второй год держится на уровне 59%
В 2025 году, по данным Travelline, 59% всех онлайн-продаж отелей пришлось на интернет-каналы — показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом. При этом доля агрегаторов (ОТА) увеличилась на 1–2 процентных пункта.
После ухода зарубежных платформ — Booking.com и Airbnb — российские сервисы бронирования усилили конкуренцию за пользователя, сделав ставку на клубные программы и скидки. Параллельно растут и комиссионные сборы. Так, в феврале восемь гостиничных сетей приостановили работу с «Яндекс Путешествиями» после повышения базовой комиссии с 15% до 17%.
47% туристов начинают поиск жилья с агрегаторов — даже если бронируют напрямую
Несмотря на развитие собственных сайтов, гостиницы сохраняют присутствие на платформах. По данным Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, 47% путешественников используют ОТА при выборе размещения, 51% — поисковые системы.Даже если бронирование в итоге оформляется напрямую, первое взаимодействие часто происходит через агрегатор.
- Празднование 14 февраля подорожало на 18%: свидание в День всех влюбленных обойдётся в среднем в 9 498 ₽ Свидание на 14 февраля в 2026 году обойдётся в 9 498 ₽ 14 февраля 2026, 00:00
- К концу 2026 года инфляция в России может снизиться до 4% — текущий показатель держится на уровне 6,3% Центробанк России: ожидаемая инфляция к концу 2026-го — 4% 13 февраля 2026, 23:23
- Половина работодателей готова платить зумерам выше рынка — в среднем компании могут добавить к окладу 5–10 тыс. ₽ 55% работодателей готовы платить зумерам выше рынка 13 февраля 2026, 23:00
- Россияне стали чаще отменять самозапрет на кредиты — в конце 2025-го доля заявок на снятие выросла на 13% Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты 13 февраля 2026, 22:20