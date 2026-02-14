Доля прямых продаж в российских отелях достигла 66%

Российские отели в 2025 году продали 66% номеров через собственные каналы, пишет «Коммерсант». Онлайн-агрегаторы и туроператоры обеспечили оставшиеся 34%. При этом их влияние постепенно растёт — несмотря на активное развитие прямых продаж.

У крупных сетей прямые продажи достигают 80%

В структуре прямых бронирований 36% пришлись на сайты гостиниц, 17% — на обращения через стойку, звонки и почту, ещё 13% — на социальные сети, приводит данные «Коммерсант». Совокупная доля ОТА (онлайн-турагентств) составила 34%.

Сетевые отели демонстрируют ещё большую независимость от платформ. Так, Azimut Hotels сообщает о доле прямых продаж до 80%, оставив агрегаторам менее 15%. Cosmos Hotel Group получает 75% бронирований через собственные каналы, «Васта Отель Менеджмент» — 60%, при этом на онлайн-площадки приходится не более 10–15%.

Онлайн-сервисы оценивают долю ОТА в 17–20% бронирований

Онлайн-сервисы называют иные цифры. По оценке «Яндекс Путешествий», на ОТА приходится 17–20% бронирований, причём в межсезонье этот показатель заметно растёт.

По данным «Туту», диапазон по рынку может колебаться от 20–30% до 60–70% — в зависимости от сегмента. В Bnovo уточняют распределение агрегаторов в структуре онлайн-продаж:

апартаменты — 62%;

городские отели — 39%;

загородные отели — 21%.

Как сообщил «Коммерсанту» глава Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, 48% внутренних туристических поездок оформляется через ОТА, а 20% — через туроператоров.

Доля онлайн-продаж отелей второй год держится на уровне 59%

В 2025 году, по данным Travelline, 59% всех онлайн-продаж отелей пришлось на интернет-каналы — показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом. При этом доля агрегаторов (ОТА) увеличилась на 1–2 процентных пункта.

После ухода зарубежных платформ — Booking.com и Airbnb — российские сервисы бронирования усилили конкуренцию за пользователя, сделав ставку на клубные программы и скидки. Параллельно растут и комиссионные сборы. Так, в феврале восемь гостиничных сетей приостановили работу с «Яндекс Путешествиями» после повышения базовой комиссии с 15% до 17%.

47% туристов начинают поиск жилья с агрегаторов — даже если бронируют напрямую

Несмотря на развитие собственных сайтов, гостиницы сохраняют присутствие на платформах. По данным Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, 47% путешественников используют ОТА при выборе размещения, 51% — поисковые системы.

Даже если бронирование в итоге оформляется напрямую, первое взаимодействие часто происходит через агрегатор.