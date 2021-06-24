Ozon предложил проверять паспорт при доставке лекарств по рецепту

Маркетплейс Ozon предложил в рамках эксперимента по продаже рецептурных лекарств онлайн проверять личность гражданина с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по паспорту и СНИЛС. Об этом сообщил руководитель GR-проектов Ozon Алексей Киселев-Романов в ходе конференции ЦИПР.
«Отпуск рецептурного препарата требует повышенного контроля. Недостаточно одного идентификатора как СНИЛС — есть риски неправомерной авторизации через портал Госуслуг. То, что мы предлагаем — авторизация через ЕСИА. Там идентификация через СНИЛС, но нам нужен второй идентификатор, чтобы убедиться, что это именно тот человек, — паспорт. Курьер будет обязан проверить паспорт при вручении заказа», — сказал он.
Ozon предлагает провести эксперимент в Московском регионе и Белгородской области — регионах-лидерах по цифровизации.
Изначально эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств (исключая наркотические, сильнодействующие и психотропные препараты, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта более 25%) предложило провести Минэкономразвития.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 iHerb создаст сервис для проверки совместимости витаминов и БАД перед употреблением
- 2 BioNTech начала вторую фазу испытаний собственной вакцины против рака
- 3 Starlink Илона Маска запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю
- 4 Что продавать онлайн в 2021 году? 12 популярных товаров
- 5 «Наши предпочтения наследуемы, и корпорации пытаются это использовать»