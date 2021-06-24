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Ozon предложил проверять паспорт при доставке лекарств по рецепту

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Маркетплейс Ozon предложил в рамках эксперимента по продаже рецептурных лекарств онлайн проверять личность гражданина с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по паспорту и СНИЛС. Об этом сообщил руководитель GR-проектов Ozon Алексей Киселев-Романов в ходе конференции ЦИПР.

Ozon предложил проверять паспорт при доставке лекарств по рецепту

«Отпуск рецептурного препарата требует повышенного контроля. Недостаточно одного идентификатора как СНИЛС — есть риски неправомерной авторизации через портал Госуслуг. То, что мы предлагаем — авторизация через ЕСИА. Там идентификация через СНИЛС, но нам нужен второй идентификатор, чтобы убедиться, что это именно тот человек, — паспорт. Курьер будет обязан проверить паспорт при вручении заказа», — сказал он.

Ozon предлагает провести эксперимент в Московском регионе и Белгородской области — регионах-лидерах по цифровизации.

Изначально эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств (исключая наркотические, сильнодействующие и психотропные препараты, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта более 25%) предложило провести Минэкономразвития.

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