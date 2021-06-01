Ozon запланировал увеличить оборот до 2,5 трлн рублей к 2025 году

Маркетплейс Ozon запланировал увеличить оборот в 12 раз к 2025 году — до 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Шульгин на онлайн-конференции Com.e on Forum.
«Мы бы хотели достичь оборота в 2025 году в 2,5 трлн рублей. Это уже довольно много. Это рост в 12 раз от текущего показателя», — сказал он.
Шульгин также сообщил о планах Ozon построить 1 млн кв. м фулфилмент-центров до 2025 года и продолжать формировать IT-команду. По его прогнозам, это позволит увеличить количество продавцов на платформе до 500 тысяч, а число товаров — до 100 млн.
Также гендиректор Ozon сообщил о планах маркетплейса в этом году выйти в Беларусь и Казахстан. Как сообщалось ранее, для выхода в Беларусь Ozon зарегистрировал юрлицо ООО «Озон Рокет Бел».
Фото: пресс-служба Ozon
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