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Ozon запланировал увеличить оборот до 2,5 трлн рублей к 2025 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Маркетплейс Ozon запланировал увеличить оборот в 12 раз к 2025 году — до 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Шульгин на онлайн-конференции Com.e on Forum. 

Ozon запланировал увеличить оборот до 2,5 трлн рублей к 2025 году

«Мы бы хотели достичь оборота в 2025 году в 2,5 трлн рублей. Это уже довольно много. Это рост в 12 раз от текущего показателя», — сказал он.

Шульгин также сообщил о планах Ozon построить 1 млн кв. м фулфилмент-центров до 2025 года и продолжать формировать IT-команду. По его прогнозам, это позволит увеличить количество продавцов на платформе до 500 тысяч, а число товаров — до 100 млн.

Также гендиректор Ozon сообщил о планах маркетплейса в этом году выйти в Беларусь и Казахстан. Как сообщалось ранее, для выхода в Беларусь Ozon зарегистрировал юрлицо ООО «Озон Рокет Бел».

Фото: пресс-служба Ozon

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