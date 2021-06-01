Маркетплейс Ozon запланировал увеличить оборот в 12 раз к 2025 году — до 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Шульгин на онлайн-конференции Com.e on Forum.

Ozon запланировал увеличить оборот до 2,5 трлн рублей к 2025 году