Ozon рассказал о планах автоматизации в 2026 году: количество устройств для сортировки товаров увеличится в 11 раз

В 2026 году Ozon планирует увеличить количество автоматизированных процессов в логистике сразу в 8 раз. Для этого компания планирует использовать современные 3D-сортёры и системы измерения габаритов товаров. Как сообщили в пресс-службе компании, производительность сортировки вырастет втрое, а нагрузка на персонал снизится.

В 2025 году Ozon внедрил 30 аппаратов для сортировки товаров

Как сообщили в Ozon, за 2025 году компания внедрила 30 3D-сортёров, которые помогают автоматизировать сортировку товаров на складских объектах. До конца 2026 года их количество превысит 330 устройств.

Один такой сортёр:

обслуживает до 600 направлений;

обрабатывает до 10 тыс. посылок в час;

работает в 2–3 раза быстрее ручной сортировки.

Дополнительно внедрение решений для негабаритных и тарных товаров позволит довести долю автоматизированных процессов на сортировке до 90%.

В 2025 году конвейерами оснащены вдвое больше складов, чем в 2024-м

Компания также наращивает собственное производство инфраструктуры:

в 2024 году конвейерами оснащены 4 склада;

в 2025 году — уже 9;

В 2026 году Ozon планирует полностью закрывать потребности в производстве и монтаже конвейеров.

Сортировочные системы на 40% сокращают численность персонала на операции

Автоматизация напрямую влияет на структуру занятости в логистике. В частности:

один грузовой подъёмник заменяет 2–3 сотрудников;

конвейеры заменяют более 150 работников (это 10% персонала на транспортировке);

сортировочные системы уменьшают численность персонала на операции до 20 человек (примерно минус 40%).

При этом, по словам технического директора Ozon Антона Степаненко, снижается потребность в ручном труде, но растёт спрос на инженеров, программистов и специалистов по робототехнике.

Ozon использует систему управления складом, которая планирует маршруты товаров внутри склада

В компании используют собственную систему управления складом (WMS), которая контролирует ключевые процессы: инвентаризацию, учёт поступлений и отгрузок, планирование маршрутов внутри склада.

Использование WMS позволяет сократить численность сотрудников в административных и логистических подразделениях на 20–30%.

Количество операций с товарами выросло на 80%

Масштабирование автоматизации происходит на фоне резкого роста операций. По данным компании:

количество операций с товарами увеличилось на 80% — до 55 млн;

ежедневно в доставку передаётся более 23 млн отправлений (+65% год к году);

площадь логистической инфраструктуры превысила 5 млн кв. м (+35%).

Сеть включает 51 фулфилмент-центр и более 150 хабов доставки по всей стране.

Логистическая инфраструктура охватывает более 100 городов, а ежедневную работу обеспечивают более 100 тыс. сотрудников логистики, 80 тыс. перевозчиков и 30 тыс. модераторов.





