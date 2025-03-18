Ozon начнет переупаковывать возвращенные товары

Ozon будет заново упаковывать товары, не выкупленные у продавцов клиентами маркетплейса. Новая услуга будет платной и станет доступна 1 апреля в добровольном порядке, сообщила компания на портале для селлеров.

Что изменится? Сотрудники пункта выдачи переупакуют заказ, если у него повреждена или отсутствует упаковка, а сам он подходит по габаритам и весу. Тариф на доупаковку одного товара составит 9 рублей. Из них 4 рубля продавец заплатит за сейф-пакет от Ozon и 5 рублей — за работу сотрудника ПВЗ. В будущем продавцам предложат также коробки и другие материалы.

Кому пригодится? «Предприниматели смогут выбрать, какие позиции они хотят дополнительно защитить для обратной логистики. Эта услуга будет полезна для хрупких товаров или позиций, упаковка которых не может использоваться повторно», — заявил Русбейс представитель Ozon.

По его словам, услуга необязательная и ее можно подключить по желанию продавца. В договоре при этом говорится, что функция предусмотрена по умолчанию для всех товаров, однако продавец может отключить дополнительную упаковку на конкретную категорию товара.

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock / FOTODOM