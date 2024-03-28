Объем продаж предпринимателей на Ozon в России вырос в 2,5 раза в 2023 году

В 2023 году объем продаж продавцов на Ozon в России в среднем вырос в 2,5 раза, следует из материалов компании. Сообщается, что на это повлияли расширение логистической инфраструктуры и развитие сервисов для предпринимателей, а также рост аудитории площадки и частоты заказов.

Заметнее всего — в 4,8 раза — вырос оборот в Дальневосточном федеральном округе. В Северо-Кавказском федеральном округе продажи выросли в 3,4 раза, в Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах — в 2,7 раза, в Северо-Западном, Уральском и Центральном автономных округах — в 2,5 раза.

Количество продавцов на маркетплейсе выросло по всей России почти в два раза. Сейчас на площадке торгуют более 450 тыс. селлеров.

Самый заметный рост предпринимателей зафиксирован в Республике Калмыкия: по сравнению с 2022 годом в регионе стало в 5,7 раза больше селлеров на маркетплейсе. Количество продавцов из Чеченской Республики в 2023 году выросло в 3,9 раза. Более чем в два раза выросли показатели по количеству предпринимателей в 33 регионах.

В целом предприниматели не из Москвы составляют три четверти из всех продавцов площадки.

Всего на Ozon представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock