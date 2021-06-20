60% миллениалов в США с годовым доходом более $100 тыс. рассказали о жизни от зарплаты до зарплаты

60% американских миллениалов, зарабатывающих более 100 тысяч долларов в год, живут от зарплаты до зарплаты, следует из опроса, который провели PYMNTS и кредитная компания LendingClub, пишет Business Insider.

Исследователи проанализировали экономические данные и результаты опросов более 28 тысяч американцев. Более половины из них (54%) живут от зарплаты до зарплаты. Почти 40% людей с высокими доходами — те, кто зарабатывает более 100 тысяч долларов в год — говорят, что живут аналогичным образом.

Это означает, что высокооплачиваемые миллениалы чувствуют себя ограниченно. Ограничение бюджета может иметь меньше отношения к реальным доходам и больше — к расходам, говорится в отчете.

Отчасти такая ситуация связана с выбором образа жизни. Многие из этих миллениалов, вероятно, являются HENRYs — High earner, not rich yet; хорошо зарабатывающие, но еще не богатые люди. Аббревиатура, введенная в 2003 году, теперь характеризует людей около 30-ти лет и немного старше с шестизначным доходом, которые изо всех сил пытаются сбалансировать свои привычки тратить и необходимость сделать сбережения.

«Проживание от зарплаты до зарплаты иногда несет в себе коннотацию едва ли не нищеты и бедности, — говорится в отчете. — Реальность подобного образа жизни в Соединенных Штатах сегодня намного сложнее, и нынешняя экономическая среда сделала это сопоставимым».

Среди примеров в отчете приводится образ жизни 35-летнего человека с высшим образованием, который зарабатывает более 100 тысяч долларов в год, при этом выплачивая ипотеку, задолженность по студенческому кредиту, а также выделяя траты на ребенка — из-за этого он может откладывать только небольшие сбережения для крупных покупок или непредвиденных обстоятельств.

Рост доходов просто не поспевает за экспоненциальным ростом стоимости жизни, делают выводы эксперты. Пандемия не помогла ситуации, добавив проблем с потерей работы и сокращением заработных плат.

Стоимость образования также увеличилась более чем в два раза с 1970-х годов, в результате чего многие миллениалы столкнулись с необходимостью выплачивать задолженности по учебе. В финансовой компании Stash Wealth сообщили, что 40% клиентов имеют студенческие кредиты — в среднем они должны 80 тысяч долларов.

Pew Research Center определяет средний класс США как людей, которые зарабатывают от двух третей или вдвое выше среднего дохода домохозяйства, которые, согласно данным 2018 года, зарабатывают от 48 500 до 145 500 долларов.

Это означает, что шестизначная зарплата уже не ценится как раньше — в современной экономике люди с зарплатой в 100 тысяч долларов считаются средним классом, заключают эксперты.

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