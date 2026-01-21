Платформа hh.ru опубликовала рейтинг работодателей за 2025 год: в лидерах — «Альфа-Банк», «СберМаркетинг», «Иви»
«Альфа-Банк» — в топе работодателей по версии hh.ru в 2025-м
Онлайн-рекрутинговая платформа hh.ru опубликовала рейтинг работодателей за 2025 год. Первое место среди крупных компаний третий год подряд удерживает «Альфа-Банк». Тем не менее, в новом списке стало меньше ИТ-сегмента и больше участников из промышленности, медицины и недвижимости — в том числе СИБУР, «Северсталь», «ДОНСТРОЙ», «Увелка».
Традиционные отрасли усиливают позиции на рынке работодателей
По данным hh.ru, ИТ-сектор остаётся крупнейшим по числу участников, однако его доля снижается. В рейтинг всё активнее входят компании из других отраслей, которые системно работают с брендом работодателя.
В 2025 году рост показали:
- промышленность;
- медицина и фармацевтика;
- строительство и архитектура;
- недвижимость — с ростом доли почти в три раза.
Как отметила руководитель Рейтинга работодателей hh.ru Мария Игнатова, компании из разных отраслей всё чаще готовы конкурировать за сотрудников наравне с технологическим и финансовым сектором.
Москва — лидер по количеству компаний
На Москву и Санкт-Петербург по-прежнему приходится основная часть финалистов рейтинга. При этом доля региональных компаний за год выросла на 5 п.п., что hh.ru фиксирует как устойчивую тенденцию.
В Центральном федеральном округе в финал вышли 914 компаний, из них:
- 746 — из Москвы;
- 69 — из Московской области;
-
16 — из Воронежской области.
Банки и ритейл — в топ-3 лучших работодателей среди крупных компаний
В категории компаний с численностью от 5001 сотрудника тройка лидеров не изменилась:
- «Альфа-Банк»;
- ВТБ;
- X5 Group.
«Альфа-Банк» стал трёхкратным лидером и, согласно правилам проекта, не попадёт в рейтинг в следующем году.
В десятку крупнейших работодателей также вошли: СИБУР, «Аэрофлот», Яндекс, Ozon, «МегаФон», «Пятёрочка» и Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие).
В категории работодателей с численностью от 1001 до 5000 человек лидерами стали:
- «СберМаркетинг»;
- игорная зона «Красная Поляна»
- «Точка Банк».
В топ-10 попали как банки, так и представители медиа, и индустрии развлечений: «ДОМ.РФ», логистическая компания 5Post, «Лаборатория Касперского», «Сочи Парк», издательство ЭКСМО, онлайн-кинотеатр Okko, «Национальная Медиа Группа».
Небольшие компании составляют наибольшую численность в рейтинге
В категории средних компаний (251–1000 человек) лидером остался онлайн-кинотеатр «Иви». За ним следуют музыкальный сервис «Звук» и компания в сфере информационной безопасности «Бастион».
Сегмент небольших компаний с численностью от 100 до 250 человек стал самым конкурентным в рейтинге. В финал этой категории вышли около 600 участников, что стало максимальным показателем среди всех сегментов. Первое место заняла компания «Афиша».
Контекст
Рейтинг работодателей hh.ru — ежегодный всероссийский проект, который платформа hh.ru проводит более 15 лет. Он считается одним из ключевых ориентиров на рынке труда и показывает, какие компании соискатели и сотрудники считают наиболее привлекательными для работы.
В рейтинге участвуют компании с численностью от 100 сотрудников из 70+ регионов и 40+ отраслей. Итоговые позиции формируются на основе четырёх критериев: HR-процессов, лояльности сотрудников, отзывов бывших работников и восприятия бренда работодателя соискателями.
