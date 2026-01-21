«Альфа-Банк» — в топе работодателей по версии hh.ru в 2025-м

Онлайн-рекрутинговая платформа hh.ru опубликовала рейтинг работодателей за 2025 год. Первое место среди крупных компаний третий год подряд удерживает «Альфа-Банк». Тем не менее, в новом списке стало меньше ИТ-сегмента и больше участников из промышленности, медицины и недвижимости — в том числе СИБУР, «Северсталь», «ДОНСТРОЙ», «Увелка».

Традиционные отрасли усиливают позиции на рынке работодателей

По данным hh.ru, ИТ-сектор остаётся крупнейшим по числу участников, однако его доля снижается. В рейтинг всё активнее входят компании из других отраслей, которые системно работают с брендом работодателя.

В 2025 году рост показали:

промышленность;

медицина и фармацевтика;

строительство и архитектура;

недвижимость — с ростом доли почти в три раза.

Как отметила руководитель Рейтинга работодателей hh.ru Мария Игнатова, компании из разных отраслей всё чаще готовы конкурировать за сотрудников наравне с технологическим и финансовым сектором.

Москва — лидер по количеству компаний

На Москву и Санкт-Петербург по-прежнему приходится основная часть финалистов рейтинга. При этом доля региональных компаний за год выросла на 5 п.п., что hh.ru фиксирует как устойчивую тенденцию.

В Центральном федеральном округе в финал вышли 914 компаний, из них:

746 — из Москвы;

69 — из Московской области;

16 — из Воронежской области.





Банки и ритейл — в топ-3 лучших работодателей среди крупных компаний

В категории компаний с численностью от 5001 сотрудника тройка лидеров не изменилась:

«Альфа-Банк»;

ВТБ;

X5 Group.

«Альфа-Банк» стал трёхкратным лидером и, согласно правилам проекта, не попадёт в рейтинг в следующем году.

В десятку крупнейших работодателей также вошли: СИБУР, «Аэрофлот», Яндекс, Ozon, «МегаФон», «Пятёрочка» и Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие).

В категории работодателей с численностью от 1001 до 5000 человек лидерами стали:

«СберМаркетинг»;

игорная зона «Красная Поляна»

«Точка Банк».

В топ-10 попали как банки, так и представители медиа, и индустрии развлечений: «ДОМ.РФ», логистическая компания 5Post, «Лаборатория Касперского», «Сочи Парк», издательство ЭКСМО, онлайн-кинотеатр Okko, «Национальная Медиа Группа».

Небольшие компании составляют наибольшую численность в рейтинге

В категории средних компаний (251–1000 человек) лидером остался онлайн-кинотеатр «Иви». За ним следуют музыкальный сервис «Звук» и компания в сфере информационной безопасности «Бастион».

Сегмент небольших компаний с численностью от 100 до 250 человек стал самым конкурентным в рейтинге. В финал этой категории вышли около 600 участников, что стало максимальным показателем среди всех сегментов. Первое место заняла компания «Афиша».

Контекст

Рейтинг работодателей hh.ru — ежегодный всероссийский проект, который платформа hh.ru проводит более 15 лет. Он считается одним из ключевых ориентиров на рынке труда и показывает, какие компании соискатели и сотрудники считают наиболее привлекательными для работы.

В рейтинге участвуют компании с численностью от 100 сотрудников из 70+ регионов и 40+ отраслей. Итоговые позиции формируются на основе четырёх критериев: HR-процессов, лояльности сотрудников, отзывов бывших работников и восприятия бренда работодателя соискателями.