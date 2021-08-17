Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» создала инжиниринговую компанию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Почта России» создала инжиниринговую компанию «Почта сервис». Она займется обслуживанием многочисленного компьютерного оборудования и IT-инфраструктуры почты.

«Почта России» создала инжиниринговую компанию

До конца года в эту компанию переведут часть IT-специалистов, наберут  новых сотрудников — штат новой структуры составит 3600 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя почтового оператора.

Сейчас обслуживанием этой техники занимаются частично региональные подрядчики, частично сотрудники различных подразделений «Почты России». Компания возьмет эту работу на себя, так «Почта России» надеется сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры на 15-20%, отметил собеседник газеты.

В будущем также компанию планируется вывести на внешний сервисный рынок и составить конкуренцию существующим игрокам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Starikov Pavel  / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российских разработчиков попросили скорее адаптировать ПО под отечественные процессоры
  2. 2 ФНС назвала число самозанятых младше 18 лет
  3. 3 Логистикой «Яндекс.Маркета» будет заниматься отдельная компания
  4. 4 Квартальная прибыль HeadHunter выросла на 435% из-за роста спроса на сотрудников
  5. 5 В «Яндекс.Такси» опровергли слухи о сегрегации среди водителей

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2021

«Цифровые технологии» от РФРИТ

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма