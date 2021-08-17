«Почта России» создала инжиниринговую компанию «Почта сервис». Она займется обслуживанием многочисленного компьютерного оборудования и IT-инфраструктуры почты.
До конца года в эту компанию переведут часть IT-специалистов, наберут новых сотрудников — штат новой структуры составит 3600 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя почтового оператора.
Сейчас обслуживанием этой техники занимаются частично региональные подрядчики, частично сотрудники различных подразделений «Почты России». Компания возьмет эту работу на себя, так «Почта России» надеется сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры на 15-20%, отметил собеседник газеты.
В будущем также компанию планируется вывести на внешний сервисный рынок и составить конкуренцию существующим игрокам.
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Фото: Starikov Pavel / Shutterstock
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