Почти 20% российских компаний сменили CEO в 2025 году

За последний год почти каждая пятая крупная российская компания сменила генерального директора. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование «Российский индекс CEO — 2025», подготовленное консалтинговой группой SQN. При этом компании всё реже ищут генеральных директоров «со стороны» и всё чаще повышают своих же сотрудников.

Ротация первых лиц остаётся высокой — начиная с 2024 года

С декабря 2024-го по декабрь 2025-го новые генеральные директора были назначены в 18% компаний. В выборке приняли участие более 100 крупнейших российских бизнесов, сообщает Forbes. Этот показатель сопоставим с уровнем 2022 года и значительно превышает средние значения для развитых экономик.

По данным Global CEO Turnover Index Russell Reynolds Associates, в крупнейших публичных компаниях мира за аналогичный период доля новых генеральных директоров составила 11,2%, а среди участников фондового индекса S&P 500 (он включает крупнейшие по капитализации компании США) — 11,8%.

Компании делают ставку на внутренних кандидатов

В 2025 году одним из ключевых трендов на рынке CEO стало усиление внутреннего найма. В 77% случаев новые генеральные директора назначались из числа сотрудников компании, включая 15% внутригрупповых переводов.



Для сравнения, в 2020 году этот показатель был на уровне 66%. В SQN отмечают, что такая стратегия в условиях нестабильности снижает риски управленческих ошибок и позволяет сохранить накопленный опыт, а не начинать всё с нуля.

Средний срок работы будущих CEO в компании перед назначением составил около 12 лет. При этом, в исследовании подчёркивают риски модели: программы преемственности во многих организациях остаются фрагментарными, а кадровый резерв узок.

На первый план выходят возраст и опыт

В 2025 году средний возраст генерального директора крупнейшей российской компании достиг 53,7 года — этона 1,5 года выше показателя двухлетней давности. Почти 65% CEO на сегодняшний день старше 50 лет, а средний возраст вступления в должность составляет 46 лет.



Средний срок работы на посту — 6,6 года, при этом две трети руководителей занимают должность менее пяти лет. Исключение составляют CEO-основатели: они управляют компаниями в среднем 19 лет. Около 44% действующих CEO пришли на должность с опытом руководства бизнесом сопоставимого масштаба.

Ключевые компетенции — финансы и стратегия

Профессиональный бэкграунд российских CEO в основном сосредоточен на универсальных управленческих компетенциях. 40% руководителей имеют опыт в финансах, 39% — в стратегии и продуктовом управлении, а 31% — в коммерческих функциях. Опыт работы в органах государственной власти встречается гораздо реже — всего у 11% CEO.



Узкоспециализированные карьерные траектории, например в маркетинге или юриспруденции, остаются редкостью, что делает профиль российских руководителей близким к международным стандартам.

Женщины быстрее входят в топ-менеджмент

Одним из наиболее заметных изменений в структуре управленческих команд стало значительное увеличение доли женщин на постах генеральных директоров.

В 2025 году их число достигло 8,7%, что втрое выше показателя двухлетней давности и более чем в восемь раз превышает уровень пяти лет назад.

В 2024–2025 годах более трети новых генеральных директоров в российских компаниях были женщины. По этому показателю российский рынок приближается к уровню крупнейших компаний США и Европы, что демонстрирует формирование устойчивого тренда, а не разовые кадровые решения.

Контекст

ВSQN отмечают, что российский рынок окончательно вышел из режима экстренного антикризисного управления и перешел в фазу устойчивой турбулентности. В этих условиях акционеры все чаще делают ставку не на агрессивный рост, а на опыт и способность команд реализовывать стратегию в сложной среде.