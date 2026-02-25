Почти 60% россиян перепроверяют резонансную информацию — но только каждый пятый обращается к официальным источникам
Чаще всего россияне доверяют каналам с понятной информацией и ссылками на первоисточники
Почти 50% россиян проверяют резонансную информацию сразу в нескольких медиа, следует из исследования Rambler&Co. При этом 48% отмечают важность ссылок на документы и первоисточники, а 11% и вовсе доверяют только профессиональным редакциям СМИ.
Каждый десятый верит только официальным СМИ
К официальным источникам – пресс-службам — обращаются только 20% респондентов. При этом 11% опрошенных заявили, что в случае резонансных тем доверяют только профессиональным редакциям СМИ. Личные страницы экспертов в социальных сетях и каналы в мессенджерах используют по 5% участников исследования.
Когда речь идёт о конкретных тематиках, уровень доверия к профессиональной журналистике распределяется неравномерно. Среди направлений, за которыми респонденты следят исключительно в редакционных материалах:
- политические новости — 36%;
- научные новости — 23%;
- экономические новости — 11%;
- обзоры ЧП — 5%.
25% участников отметили, что для них нет строго определённых тематик, где важен исключительно профессиональный источник: на первый план они ставят интерес к контенту.
Более трети не доверяют информации из непрофессиональных источников никогда
Говоря о возможности получать сведения из непрофессиональных источников, 35% участников опроса заявили, что не считают это допустимым ни при каких обстоятельствах. При этом 27% допускают использование личных мнений в соцсетях в прикладных темах — кулинарии, быте, хобби, а также в материалах с практическими рекомендациями по выбору или выполнению конкретных задач.
В сегменте путешествий и городского контента — например, при чтении обзоров локаций и сервисов — на непрофессиональных авторов готовы ориентироваться 17% респондентов. По вопросам общественно значимой повестки, включая политику, экономику и безопасность, альтернативные источники считают приемлемыми 14%. Наименьший интерес к такому контенту зафиксирован в темах культуры (4%) и спорта (3%).
Понятная информация и ссылки на первоисточники — главные факторы доверия у 79% участников
Главным критерием надёжности новостного материала участники исследования Rambler&Co назвали открытость источников и возможность самостоятельной проверки информации. Этот фактор отметили 48% опрошенных — для них принципиально наличие ссылок на документы, первоисточники и прямые цитаты.
Ещё 31% указали на важность тщательной проверки фактов и понятной подачи материала. Для 15% существенным остаётся готовность редакции публично исправлять допущенные ошибки и обновлять данные. Репутация автора или издания как самостоятельный фактор доверия имеет значение для 6% респондентов.
