Почти 60% россиян перепроверяют резонансную информацию — но только каждый пятый обращается к официальным источникам

Почти 50% россиян проверяют резонансную информацию сразу в нескольких медиа, следует из исследования Rambler&Co. При этом 48% отмечают важность ссылок на документы и первоисточники, а 11% и вовсе доверяют только профессиональным редакциям СМИ.

Каждый десятый верит только официальным СМИ

К официальным источникам – пресс-службам — обращаются только 20% респондентов. При этом 11% опрошенных заявили, что в случае резонансных тем доверяют только профессиональным редакциям СМИ. Личные страницы экспертов в социальных сетях и каналы в мессенджерах используют по 5% участников исследования.

Когда речь идёт о конкретных тематиках, уровень доверия к профессиональной журналистике распределяется неравномерно. Среди направлений, за которыми респонденты следят исключительно в редакционных материалах:

политические новости — 36%;

научные новости — 23%;

экономические новости — 11%;

обзоры ЧП — 5%.

25% участников отметили, что для них нет строго определённых тематик, где важен исключительно профессиональный источник: на первый план они ставят интерес к контенту.

Более трети не доверяют информации из непрофессиональных источников никогда

Говоря о возможности получать сведения из непрофессиональных источников, 35% участников опроса заявили, что не считают это допустимым ни при каких обстоятельствах. При этом 27% допускают использование личных мнений в соцсетях в прикладных темах — кулинарии, быте, хобби, а также в материалах с практическими рекомендациями по выбору или выполнению конкретных задач.

В сегменте путешествий и городского контента — например, при чтении обзоров локаций и сервисов — на непрофессиональных авторов готовы ориентироваться 17% респондентов. По вопросам общественно значимой повестки, включая политику, экономику и безопасность, альтернативные источники считают приемлемыми 14%. Наименьший интерес к такому контенту зафиксирован в темах культуры (4%) и спорта (3%).

Понятная информация и ссылки на первоисточники — главные факторы доверия у 79% участников

Главным критерием надёжности новостного материала участники исследования Rambler&Co назвали открытость источников и возможность самостоятельной проверки информации. Этот фактор отметили 48% опрошенных — для них принципиально наличие ссылок на документы, первоисточники и прямые цитаты.

Ещё 31% указали на важность тщательной проверки фактов и понятной подачи материала. Для 15% существенным остаётся готовность редакции публично исправлять допущенные ошибки и обновлять данные. Репутация автора или издания как самостоятельный фактор доверия имеет значение для 6% респондентов.