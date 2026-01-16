В 2025 году 47% россиян не брали больничный во время болезни

Почти половина работающих россиянин в 2025 году не захотели оформлять больничный и выходили на работу с симптомами болезни. По данным SuperJob, большинство работодателей не доплачивают сотрудникам сверх установленной государством суммы. ногие компании просто разрешают сотруднику поработать на удалёнке.

Женщины чаще мужчины выходят на работу с плохим самочувствием

47% опрошенных сообщили, что в течение последнего года выходили на работу, несмотря на болезнь. Такое поведение чаще встречается среди женщин — 51% против 44% среди мужчин.

Также различия заметны по уровню образования. Среди россиян с высшим образованием на работу с недомоганием выходили 49% респондентов, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования — 43%.

Доход снижает готовность работать с недомоганием

Финансовый уровень также влияет на поведение сотрудников. Среди зарабатывающих до 80 тыс. рублей в месяц на работу во время болезни выходили 51% опрошенных. В группе с доходом свыше 150 тыс. рублей этот показатель ниже — 42%.

Максимальная выплата по больничному — 6 827 рублей в день

В 2026 году максимальный размер выплаты по больничному листу за один день составляет 6 827 рублей. Для большинства сотрудников именно этой суммой поддержка и ограничивается.

По данным опроса, 73% работодателей не практикуют никаких доплат сверх установленной государством выплаты.

Доплаты сверх больничного — редкая практика

Лишь 11% компаний доплачивают сотрудникам сверх суммы больничного листа. Из них:

6% работодателей компенсируют доход до среднего заработка;





по 2% компаний доплачивают до оклада или до фактической зарплаты;





ещё 4% организаций принимают решения о доплатах в индивидуальном порядке.





Компании всё чаще предлагают альтернативу больничным

По комментариям HR-специалистов, снижение практики финансовой мотивации сотрудников уходить на официальный больничный связано с переходом к более гибким форматам работы.

Чаще всего речь идёт о возможности работать из дома, что позволяет сотрудникам сохранить доход без оформления больничного листа.

Правила оформления больничного листа в России

Больничный — это официальный документ, который подтверждает временную нетрудоспособность сотрудника и даёт право на оплачиваемое отсутствие на работе.

Кто может получить больничный:

официально трудоустроенные сотрудники (в том числе на неполной занятости и по совместительству);





работники по ГПХ — если за них платят страховые взносы;





самозанятые и ИП — при добровольных взносах в Социальный фонд России;





сотрудники, работающие в удалённом формате;





стажёры и учащиеся — при наличии трудового договора.





Кому больничный не оформляют:

сотрудникам в отпуске за свой счёт;





в случаях нарушения трудовой дисциплины (например, болезнь по причине проблем с алкоголем);





иностранцам без официального трудового договора.





Как оплачивается больничный:

первые 3 дня — за счёт работодателя;





остальные дни — за счёт государства;

максимальное количество «больничных» дней — 15. Продление возможно только по решению врачебной комиссии;





Размер выплаты зависит от стажа:





100% среднего заработка — от 8 лет,





80% — от 5 до 8 лет,





60% — менее 5 лет.

Выплаты по больничному ограничены: даже если сотрудник зарабатывает больше, пособие всё равно не может превышать установленный максимум.

С 1 сентября 2025 года действуют дополнительные правила для тех, кто часто берёт больничные. Если за полгода человек уже четыре раза был на больничном, в пятый раз ему оформят лист только на три дня. Мера направлена на снижение злоупотреблений.

Эти ограничения не действуют, если сотрудник ухаживает за больным родственником, лечит социально значимые заболевания или проходит восстановление после серьёзных операций и травм.