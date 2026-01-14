48% телеком-компаний имеют проблемы с кибербезопасностью

Почти половина телекоммуникационных компаний в России имеет критические пробелы в кибербезопасности. В госсекторе и ретейле уязвимости выявлены у 31% организаций, следует из исследования компании по сетевой безопасности CICADA8. Самым защищённым оказался финансовый сектор.

Критические уязвимости обнаружены во всех ключевых секторах экономики

Аналитики платформы по управлению уязвимостями CICADA8 проанализовали защищённость внешнего ИТ-периметра 20 тыс. компаний из ключевых отраслей российской экономики.

Наибольшая доля критических уязвимостей зафиксирована в телекоммуникационной отрасли: 48% компаний имеют проблемы на внешнем ИТ-периметре. В госсекторе и ретейле уязвимости выявлены у 31% организаций. В сфере здравоохранения этот показатель составляет 23%.

Лучшие показатели продемонстрировали компании финансового сектора. По данным исследования, критические уязвимости есть лишь у 22% организаций, работающих в этой отрасли.

Крупные игроки опережают рынок по уровню киберзащиты

Разрыв в уровне защищённости внутри телеком-отрасли связан с масштабом и зрелостью инфраструктуры компаний, отметил генеральный директор CICADA8 Алексей Кузнецов.

«Крупнейшие игроки <> находятся в авангарде кибербезопасности. Однако при этом множество мелких операторов защищены крайне слабо», — подчеркнул генеральный директор CICADA8 Алексей Кузнецов.

По его словам, у небольших операторов инфраструктура нередко развивается хаотично, из-за чего возникают сложности с своевременным выявлением и устранением уязвимостей.

В CICADA8 отмечают, что безопасность компании зависит не только от неё самой, но и от того, насколько защищены её партнёры. Разница в уровне киберзащиты между отраслями повышает риски для цепочек поставок и всей цифровой инфраструктуры.

Киберугрозы становятся незаметнее и опаснее

В обзоре Russian Business о кибербезопасности в России аналитики указывают, что в 2026 году фокус киберугроз для бизнеса смещается от классических вредоносных программ к более сложным и незаметным сценариям атак.

Злоумышленники всё активнее используют дипфейки, умный фишинг и методы социальной инженерии, а также заходят в инфраструктуру компаний через подрядчиков и сотрудников.

Отдельным источником рисков становится теневое ИТ — неучтённые сервисы, личные почты, сторонние приложения и ИИ-инструменты, которые сотрудники подключают без согласования с ИТ-службами. Такие точки входа часто остаются вне поля зрения систем безопасности и упрощают атаки на цепочки поставок и партнёрские экосистемы.