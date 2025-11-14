Подрядчик Meta* закрыл ИИ-проект и уволил 5 000 сотрудников: им предложили ту же работу — за меньшие деньги
Подрядчик Meta* закрыл ИИ-проект и уволил 5 000 сотрудников
Mercor, подрядчик Meta* по обучению ИИ-моделей, внезапно сократил более 5 000 сотрудников, которые занимались ежедневной оценкой ответов ИИ-моделей. Через несколько часов тем же исполнителям предложили перейти на новый проект Nova, но уже с оплатой на $5 ниже. Сотрудники были вынуждены принять новые условия, несмотря на общее недовольство.
5 000 человек работали — и внезапно перестали
Подрядчик по обучению ИИ Mercor сообщил работникам проекта Musen от Meta*, что сотрудничество прекращается «в связи с изменением объёма работ». Письмо с уведомлением получил весь пул подрядчиков — по оценкам нескольких участников, в пиковый момент над Musen трудились более 5 000 человек.
Проект включал оценку, ранжирование и валидацию ответов ИИ-моделей — задачи, которые требовали ежедневного участия людей, работающих в разных часовых поясах. Подрядчики отмечали, что всего за несколько дней до закрытия проекта им сообщали о планах продлить сотрудничество до конца года, поэтому решение стало полной неожиданностью.
В Meta* ситуацию не прокомментировали. Представители Mercor сообщили Business Insider, что некоторые сведения «неточны», но отказались уточнять, какие именно.
Тот же проект — только дешевле
Уже спустя несколько часов после уведомления о закрытии Musen исполнителям пришли новые предложения о работе — перейти на проект Nova с похожими задачами, но с оплатой $16 в час. Это на $5 ниже, чем в Musen.
По словам работников, задачи остались прежними: ранжирование ответов моделей, оценка мультимедийного контента и выполнение стандартных аналитических задач. В письме Mercor заявила, что новая ставка позволит обеспечить «более стабильную загрузку» и «равномерный доступ к заданиям», однако работники восприняли это как фактическое снижение зарплаты.
Некоторые исполнители отмечали, что ранее за аналогичные проекты они получали до $60 в час. Другие рассказывали, что уже ранее Mercor закрывала проекты и перезапускала их с аналогичным функционалом, но с уменьшенной ставкой.
Люди вынуждены соглашаться на условия Mercor
CEO Mercor Брендан Фуди ещё в сентябре заявлял, что компания делает ставку на качество задач и «отличное отношение к исполнителям». Он также упоминал, что средняя ставка в компании составляет $95 в час, однако опыт реальных подрядчиков резко расходится с официальными заявлениями.
Сотрудники отмечают, что массовые переходы на более дешёвые проекты подрывают доверие к Mercor. Несмотря на обсуждение бойкота проекта Nova, большинство работников приняли новые условия — многие просто не могут позволить себе потерять доход.
Спрос высокий — стабильность низкая
Ситуация вокруг Mercor отражает тенденцию на глобальном рынке: спрос на обучение ИИ-моделей растёт, но одновременно с этим компании сокращают затраты на ручной труд.
За последние месяцы отрасль пережила волну оптимизации — Scale AI сократила команду универсальных разметчиков, xAI Илона Маска уволила более 500 человек, а Meta* перераспределяет бюджеты после инвестиций в Scale AI и пересматривает свои траты.
Mercor, недавно оценённая в $10 млрд, активно расширяет пул заказчиков: компания утверждает, что работает с 6 участниками Magnificent Seven — крупнейшими компаниями в сфере технологий (Google, Apple, Microsoft и др.) и управляет более 30 000 подрядчиков.
Контекст
Mercor позиционирует себя как высокотехнологичную платформу для обучения ИИ, обещая компаниям стабильное качество, а исполнителям — гибкую занятость. Однако реальность оказывается более жёсткой: работники отмечают снижение ставок, давление по производительности и внезапные остановки проектов — как в случае с Musen.
На фоне миллиардных инвестиций в чипы, серверы и дата-центры, ручная разметка данных становится самой гибкой статьёй расходов, которую компании стремятся сократить. Но, как отмечают аналитики, без человеческого фактора нынешние ИИ-модели не могут работать устойчиво, а значит, спрос на качественных специалистов останется — даже если ставки продолжают падать.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
Фото: Farknot_Architect / Getty Images
- 1 DeepSeek предупреждает: ИИ уничтожит большинство профессий — пора брать ответственность за развитие технологий Создатели DeepSeek: ИИ может привести к массовым увольнениям 12 ноября 2025, 09:00
- 2 Не прошёл тест на эмпатию: Grok признан «наиболее опасным ИИ» для людей с ментальными проблемами ИИ Маска «наиболее опасна» для людей с уязвимой психикой 11 ноября 2025, 21:30
- 3 OpenAI переманила в команду технического директора Intel — он проработал на прошлом посту меньше года OpenAI переманила к себе топ-менеджера Intel Сачина Катти 11 ноября 2025, 19:03
- 4 Будущее — за управляемым суперинтеллектом: Microsoft создаст ИИ, который будет служить человеку Microsoft создаст «суперинтеллект» — ИИ не заменит человека 11 ноября 2025, 15:45