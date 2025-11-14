Подрядчик Meta* закрыл ИИ-проект и уволил 5 000 сотрудников

Mercor, подрядчик Meta* по обучению ИИ-моделей, внезапно сократил более 5 000 сотрудников, которые занимались ежедневной оценкой ответов ИИ-моделей. Через несколько часов тем же исполнителям предложили перейти на новый проект Nova, но уже с оплатой на $5 ниже. Сотрудники были вынуждены принять новые условия, несмотря на общее недовольство.

5 000 человек работали — и внезапно перестали

Подрядчик по обучению ИИ Mercor сообщил работникам проекта Musen от Meta*, что сотрудничество прекращается «в связи с изменением объёма работ». Письмо с уведомлением получил весь пул подрядчиков — по оценкам нескольких участников, в пиковый момент над Musen трудились более 5 000 человек.

Проект включал оценку, ранжирование и валидацию ответов ИИ-моделей — задачи, которые требовали ежедневного участия людей, работающих в разных часовых поясах. Подрядчики отмечали, что всего за несколько дней до закрытия проекта им сообщали о планах продлить сотрудничество до конца года, поэтому решение стало полной неожиданностью.

В Meta* ситуацию не прокомментировали. Представители Mercor сообщили Business Insider, что некоторые сведения «неточны», но отказались уточнять, какие именно.

Тот же проект — только дешевле

Уже спустя несколько часов после уведомления о закрытии Musen исполнителям пришли новые предложения о работе — перейти на проект Nova с похожими задачами, но с оплатой $16 в час. Это на $5 ниже, чем в Musen.

По словам работников, задачи остались прежними: ранжирование ответов моделей, оценка мультимедийного контента и выполнение стандартных аналитических задач. В письме Mercor заявила, что новая ставка позволит обеспечить «более стабильную загрузку» и «равномерный доступ к заданиям», однако работники восприняли это как фактическое снижение зарплаты.

Некоторые исполнители отмечали, что ранее за аналогичные проекты они получали до $60 в час. Другие рассказывали, что уже ранее Mercor закрывала проекты и перезапускала их с аналогичным функционалом, но с уменьшенной ставкой.

Люди вынуждены соглашаться на условия Mercor

CEO Mercor Брендан Фуди ещё в сентябре заявлял, что компания делает ставку на качество задач и «отличное отношение к исполнителям». Он также упоминал, что средняя ставка в компании составляет $95 в час, однако опыт реальных подрядчиков резко расходится с официальными заявлениями.

Сотрудники отмечают, что массовые переходы на более дешёвые проекты подрывают доверие к Mercor. Несмотря на обсуждение бойкота проекта Nova, большинство работников приняли новые условия — многие просто не могут позволить себе потерять доход.

Спрос высокий — стабильность низкая

Ситуация вокруг Mercor отражает тенденцию на глобальном рынке: спрос на обучение ИИ-моделей растёт, но одновременно с этим компании сокращают затраты на ручной труд.

За последние месяцы отрасль пережила волну оптимизации — Scale AI сократила команду универсальных разметчиков, xAI Илона Маска уволила более 500 человек, а Meta* перераспределяет бюджеты после инвестиций в Scale AI и пересматривает свои траты.

Mercor, недавно оценённая в $10 млрд, активно расширяет пул заказчиков: компания утверждает, что работает с 6 участниками Magnificent Seven — крупнейшими компаниями в сфере технологий (Google, Apple, Microsoft и др.) и управляет более 30 000 подрядчиков.

Контекст

Mercor позиционирует себя как высокотехнологичную платформу для обучения ИИ, обещая компаниям стабильное качество, а исполнителям — гибкую занятость. Однако реальность оказывается более жёсткой: работники отмечают снижение ставок, давление по производительности и внезапные остановки проектов — как в случае с Musen.

На фоне миллиардных инвестиций в чипы, серверы и дата-центры, ручная разметка данных становится самой гибкой статьёй расходов, которую компании стремятся сократить. Но, как отмечают аналитики, без человеческого фактора нынешние ИИ-модели не могут работать устойчиво, а значит, спрос на качественных специалистов останется — даже если ставки продолжают падать.



*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

Фото: Farknot_Architect / Getty Images