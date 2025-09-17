После 5 лет в тени и без должности: Джек Ма вернулся к управлению Alibaba и уже готов потратить $7 млрд
Alibaba: основатель Джек Ма вернулся к делам без должности
Самый узнаваемый предприниматель Китая вернулся в дела Alibaba после пяти лет в тени из-за антимонопольного скандала, пишет Bloomberg. Официально компания информацию не подтверждает, однако источники издания говорят: для сотрудников возвращение стало символом нового этапа. Джек Ма готов начать новый раунд войны за рынок.
Цель — вернуть влияние на рынке
Джек Ма вернулся в Alibaba после пятилетнего затишья и уже напрямую влияет на стратегию компании. Он курирует инвестиции в ИИ и e-commerce, поддержал решение вложить до $7 млрд в субсидии для борьбы с конкурентами и требует ежедневных отчетов по ключевым проектам.
Ма лично дал согласие влить до 50 млрд юаней ($7 млрд) в субсидии, чтобы обойти конкурентов — JD.com и Meituan (ведущие платформы онлайн-торговли Китая).
Alibaba Group готова развивать свою платформу — Taobao. Основная ставка — на экспресс-доставку еды и электроники.
Старые ошибки и новые амбиции
Джек Ма знает, что времена, когда Alibaba держала 85% рынка, закончились.
Он видел, как PDD (Pinduoduo — китайская компания электронной коммерции) обогнала Alibaba по капитализации. Видел, как бывший гендиректор Alibaba Дэниел Чжан слил миллиарды в сети гипермаркетов и расколол компанию на шесть частей. Эти шаги оказались провальными, IPO дочерних структур так и не состоялись.
Сегодня Ма делает ставку на ИИ и облако: только за три года Alibaba обещает вложить 380 млрд юаней ($53,5 млрд). Уже в августе облачный бизнес показал 26% роста, а акции компании с начала года прибавили 88%.
Возвращение иконы бизнеса довело до слез
В декабре Джек Ма впервые с 2020 года выступал с речью в Ant Group. Присутствовавшие заявляют, что многие сотрудники плакали при появлении предпринимателя.
В апреле Ма выступал перед инженерами в облачном подразделении. Он проходил мимо стен, увешанных письмами сотрудников с рассказами о трудностях последних лет.
Четыре союзника перезапустят империю
Источники Bloomberg заявляют, что сейчас Джек Ма полагается на трех ключевых персон в компании:
- Джо Цай, который является председателем совета директоров и соответственно главным союзником Ма.
- Эдди У — отвечает за искусственный интеллект.
- Восходящая звезда Цзян Фань — управляет обновленной e-commerce структурой, простирающейся от Сингапура до Стамбула.
Джек Ма носит бейдж Alibaba, но формальной должности не занимает. Для сотрудников это неважно: он снова главный символ, моральный авторитет и стратегический голос.
И, похоже, готов превратить Alibaba в игрока, который будет диктовать правила игры.
Контекст
Настоящее имя Джека Ма — Ма Юнь. В конце 1990-х он основал Alibaba, которая после привлечения инвестиций превратилась в крупнейшую e-commerce империю Китая.
В 2008 году на платформе появился Tmall, в 2010-м — AliExpress, а в 2014-м компания поставила рекорд Нью-Йоркской биржи, проведя IPO на $25 млрд.
Джек Ма ушел с поста главы совета директоров в 2019 году, но сохранил влияние. Вторая его империя — Ant Group — в 2020-м оказалась в эпицентре регуляторного шторма: IPO на $37 млрд отменили, Alibaba получила рекордный штраф в $2,8 млрд.
После критики китайских властей и сравнения госбанков с «ломбардами» Ма исчез из публичного поля и жил в Токио.
В марте 2023 года Bloomberg сообщал, что власти пытались вернуть Ма в Китай, чтобы продемонстрировать поддержку бизнесу. Вскоре он действительно появился на родине, и его возвращение стало знаковым сигналом для рынка.
По данным Forbes, сейчас его состояние оценивается в $30,6 млрд.
