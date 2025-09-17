Alibaba: основатель Джек Ма вернулся к делам без должности

Самый узнаваемый предприниматель Китая вернулся в дела Alibaba после пяти лет в тени из-за антимонопольного скандала, пишет Bloomberg. Официально компания информацию не подтверждает, однако источники издания говорят: для сотрудников возвращение стало символом нового этапа. Джек Ма готов начать новый раунд войны за рынок.

Цель — вернуть влияние на рынке

Джек Ма вернулся в Alibaba после пятилетнего затишья и уже напрямую влияет на стратегию компании. Он курирует инвестиции в ИИ и e-commerce, поддержал решение вложить до $7 млрд в субсидии для борьбы с конкурентами и требует ежедневных отчетов по ключевым проектам.

Ма лично дал согласие влить до 50 млрд юаней ($7 млрд) в субсидии, чтобы обойти конкурентов — JD.com и Meituan (ведущие платформы онлайн-торговли Китая).

Alibaba Group готова развивать свою платформу — Taobao. Основная ставка — на экспресс-доставку еды и электроники.

Старые ошибки и новые амбиции

Джек Ма знает, что времена, когда Alibaba держала 85% рынка, закончились.

Он видел, как PDD (Pinduoduo — китайская компания электронной коммерции) обогнала Alibaba по капитализации. Видел, как бывший гендиректор Alibaba Дэниел Чжан слил миллиарды в сети гипермаркетов и расколол компанию на шесть частей. Эти шаги оказались провальными, IPO дочерних структур так и не состоялись.

Сегодня Ма делает ставку на ИИ и облако: только за три года Alibaba обещает вложить 380 млрд юаней ($53,5 млрд). Уже в августе облачный бизнес показал 26% роста, а акции компании с начала года прибавили 88%.

Возвращение иконы бизнеса довело до слез

В декабре Джек Ма впервые с 2020 года выступал с речью в Ant Group. Присутствовавшие заявляют, что многие сотрудники плакали при появлении предпринимателя.

В апреле Ма выступал перед инженерами в облачном подразделении. Он проходил мимо стен, увешанных письмами сотрудников с рассказами о трудностях последних лет.

Четыре союзника перезапустят империю

Источники Bloomberg заявляют, что сейчас Джек Ма полагается на трех ключевых персон в компании:

Джо Цай , который является председателем совета директоров и соответственно главным союзником Ма.

, который является председателем совета директоров и соответственно главным союзником Ма. Эдди У — отвечает за искусственный интеллект.

— отвечает за искусственный интеллект. Восходящая звезда Цзян Фань — управляет обновленной e-commerce структурой, простирающейся от Сингапура до Стамбула.

Джек Ма носит бейдж Alibaba, но формальной должности не занимает. Для сотрудников это неважно: он снова главный символ, моральный авторитет и стратегический голос.

И, похоже, готов превратить Alibaba в игрока, который будет диктовать правила игры.

Контекст

Настоящее имя Джека Ма — Ма Юнь. В конце 1990-х он основал Alibaba, которая после привлечения инвестиций превратилась в крупнейшую e-commerce империю Китая.

В 2008 году на платформе появился Tmall, в 2010-м — AliExpress, а в 2014-м компания поставила рекорд Нью-Йоркской биржи, проведя IPO на $25 млрд.

Джек Ма ушел с поста главы совета директоров в 2019 году, но сохранил влияние. Вторая его империя — Ant Group — в 2020-м оказалась в эпицентре регуляторного шторма: IPO на $37 млрд отменили, Alibaba получила рекордный штраф в $2,8 млрд.

После критики китайских властей и сравнения госбанков с «ломбардами» Ма исчез из публичного поля и жил в Токио.

В марте 2023 года Bloomberg сообщал, что власти пытались вернуть Ма в Китай, чтобы продемонстрировать поддержку бизнесу. Вскоре он действительно появился на родине, и его возвращение стало знаковым сигналом для рынка.

По данным Forbes, сейчас его состояние оценивается в $30,6 млрд.