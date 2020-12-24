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«ПостНаука» запустила образовательный курс для всех, кто интересуется машинным обучением

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Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Образовательная платформа «ПостНаука» и  организатор технологических конкурсов Up Great Про//Чтение сделали совместный проект о глубоком обучении. Его автором выступил Юрген Шмидхубер, научный директор лаборатории искусственного интеллекта (AI Lab IDSIA) Университета прикладных наук итальянской Швейцарии, сооснователь и научный руководитель компании Nnaisense. 

«ПостНаука» запустила образовательный курс для всех, кто интересуется машинным обучением

Юрген Шмидхубер

В курсе «Глубокое обучение» Юрген рассказывает о самых совершенных искусственных нейросетях и будущем искусственного интеллекта. Программа включает девять блоков:

  1. Глубокое обучение.
  2. Глубокие нейросети с прямой связью.
  3. Долгая краткосрочная память.
  4. Искусственные нейронные сети: архитектуры и обучение.
  5. Машина Гёделя.
  6. Априорная скорость.
  7. Глубокая нейронная сеть.
  8. Глубокие нейронные сети: пути применения.
  9. Тест.

Курс бесплатный. Все лекции можно найти на сайте

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Фото на обложке: предоставлено компанией

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