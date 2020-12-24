Образовательная платформа «ПостНаука» и организатор технологических конкурсов Up Great Про//Чтение сделали совместный проект о глубоком обучении. Его автором выступил Юрген Шмидхубер, научный директор лаборатории искусственного интеллекта (AI Lab IDSIA) Университета прикладных наук итальянской Швейцарии, сооснователь и научный руководитель компании Nnaisense.

«ПостНаука» запустила образовательный курс для всех, кто интересуется машинным обучением