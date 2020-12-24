«ПостНаука» запустила образовательный курс для всех, кто интересуется машинным обучением

Образовательная платформа «ПостНаука» и организатор технологических конкурсов Up Great Про//Чтение сделали совместный проект о глубоком обучении. Его автором выступил Юрген Шмидхубер, научный директор лаборатории искусственного интеллекта (AI Lab IDSIA) Университета прикладных наук итальянской Швейцарии, сооснователь и научный руководитель компании Nnaisense.
Юрген Шмидхубер
В курсе «Глубокое обучение» Юрген рассказывает о самых совершенных искусственных нейросетях и будущем искусственного интеллекта. Программа включает девять блоков:
- Глубокое обучение.
- Глубокие нейросети с прямой связью.
- Долгая краткосрочная память.
- Искусственные нейронные сети: архитектуры и обучение.
- Машина Гёделя.
- Априорная скорость.
- Глубокая нейронная сеть.
- Глубокие нейронные сети: пути применения.
- Тест.
Курс бесплатный. Все лекции можно найти на сайте.
Фото на обложке: предоставлено компанией
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА