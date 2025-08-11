Новым генеральным директором «Ситилинк» стала Елена Шамбер

Один из крупнейших ритейлеров техники и электроники в России — «Ситилинк» — объявил о смене руководства. С 4 августа 2025 года пост генерального директора заняла Елена Шамбер, до этого почти девять лет отвечавшая за корпоративные продажи компании.

Из B2B в топ-менеджмент

Шамбер пришла в «Ситилинк» в 2016 году директором по корпоративным продажам и выстраивала работу с B2B-клиентами. Её карьерный путь внутри сети включал и управление филиалом в Красноярске. Теперь ей предстоит вывести на новый уровень всё направление — уже с позиции CEO.

Кто уступил место

До назначения Шамбер компанию возглавлял Александр Лозовский. Он руководил «Ситилинком» с ноября 2022 года, а до этого занимал пост замгендиректора по управлению закупками. Его период пришёлся на турбулентные годы, включая адаптацию под санкции, смену позиционирования бренда и рост внутренней конкуренции в e-commerce.

Новый курс — новый CEO

Смена руководства происходит на фоне свежего позиционирования компании. В мае 2024 года «Ситилинк» отказался от подзаголовка в логотипе, сменил айдентику, слоган («Повод обновиться») и объявил фокус на ключевых категориях: компьютерные комплектующие, смартфоны, умная электроника и бытовая техника.

Компания сделала ставку на аудиторию, которая «разбирается в технике» и готова принимать решения самостоятельно.

Что это значит для рынка

Назначение Шамбер — сигнал, что «Ситилинк» собирается усилить B2B-направление и продолжить курс на работу с продвинутыми покупателями. Для бренда, который в 2019 году Forbes оценивал в $245 млн, удержание позиций в условиях давления Wildberries, Ozon и DNS станет главной проверкой.

Для Елены Шамбер это шаг в топ-лигу российского ритейла, а для «Ситилинка» — шанс синхронизировать обновлённый имидж бренда с реальными показателями продаж. Успех будет зависеть от того, как быстро новый CEO сможет масштабировать B2B-опыт на весь бизнес и удержать баланс между офлайном и онлайном.