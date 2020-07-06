Только половина россиян подтвердила право на кредитные каникулы

Крупные банки рассказали газете, что их клиенты не спешат подтверждать право на кредитные каникулы. В «Абсолют-банке» только около 55% претендентов на льготы подтвердили обоснованность кредитных каникул. Но, как отметили в банке, большая часть документов не соответствует требованиям 106-ФЗ (именно в нем прописаны условия госпрограммы кредитных каникул для пострадавших от пандемии коронавируса). В Сбербанке документы предоставили не более 40% заемщиков.

В случае невозможности подтвердить снижение доходов кредит считается просроченным на три месяца. Заемщика ждут штрафы, пени и соответствующая запись в кредитную историю.

Центральный банк России знает о проблеме и рекомендует банкам реструктурировать задолженности по своим программам. Собственные программы каникул уже начали предоставлять Сбербанк и ВТБ.

Однако при этом условия для заемщиков могут быть менее подходящими, считает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, собственные программы реструктуризации банков могут повлиять на стоимость и сроки кредита, а также на кредитную историю клиента. Кроме того, по мнению эксперта, на просрочку неизбежно выйдет часть реструктуризаций, проведенных как по государственной, так и по собственным банковским программам, и уже осенью банки увидят по ним потери.

По данным Банка России, с 20 марта по 17 июня было подано около 336 тысяч заявлений на панедмические кредитные каникулы. Из них удовлетворено около 202 тысяч заявок на общую сумму 83 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», даже если 70% заемщиков не смогут в итоге подтвердить падение своих доходов, такая ситуация вряд ли будет значима с точки зрения экономики в целом. Важнее, что десятки тысяч неплатежеспособных банковских клиентов — это потенциально большая социальная проблема.

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