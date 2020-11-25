RB.RU и «Зарцын&Партнеры» запустили проект о правовой стороне бизнеса

Евгения Хрисанфова
RB.RU и «Зарцын&Партнеры» создали новый проект для предпринимателей — «Право на старт». Здесь мы собрали все необходимые юридические документы и руководства, которые помогут вести бизнес. Скачать материалы можно бесплатно.
RB.RU и «Зарцын&Партнеры» запустили проект о правовой стороне бизнесаЕвгения Хрисанфова
Все документы поделены на несколько категорий:
- «Корпоративные вопросы». В этом разделе вы найдете шаблоны для работы с партнерами, сотрудниками и инвесторами, а также чек-листы и инструкции, которые помогут заключать крупные сделки, проверять контрагентов, правильно увольнять и решать другие задачи бизнеса.
- «Цифровая трансформация». Здесь мы собрали документы, позволяющие компаниям и предпринимателям работать в онлайн-формате, и руководство о том, как правильно вести электронный документооборот.
- «Удаленная работа». Категория для бизнеса, чья команда полностью или частично работает дистанционно. В этом разделе можно найти приказы, заявления, соглашения и другие документы для перевода сотрудников на удаленку.
- «Интеллектуальная собственность». Раздел посвящен защите интеллектуальной собственности — научных разработок, программ, текстов и изображений. Здесь можно узнать, как попасть в реестр российского ПО и оформить исключительные права.
- «Налоги». В этой категории IT-предприниматели могут найти способ законно снизить налоговую нагрузку. Здесь вы узнаете про налоговый маневр, в каких регионах существуют льготы на УСН и где в России находятся особые экономические зоны.
- «Финансовые технологии». Раздел предназначен для основателей стартапов в сфере финтеха. Эксперты составили чек-листы, которые помогут справиться с блокировкой счета и разобраться в юридической стороне работы инвестиционных платформ.
- «Запуск маркетплейса и агрегатора». Документы этой категории позволят предпринимателям правильно запустить свой маркетплейс. Для этого мы добавили в раздел чек-лист по открытию агрегаторов.
Также на странице проекта собраны теги, по которым читатели смогут найти нужные материалы на юридические темы на сайте RB.RU.
Фото на обложке: Billion Photos / Shutterstock
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