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В Technology of the Future назвали лучший актив для инвестиций в условиях высокой инфляции

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Директор департамента инвестиций международного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов рассказал, какие сферы побеждают в условиях инфляции.

В Technology of the Future назвали лучший актив для инвестиций в условиях высокой инфляции

Эксперт посоветовал инвесторам в случае высокой инфляции покупать реальные активы, такие как сырье, сельскохозяйственную продукцию, промышленные и драгоценные металлы.

«Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», — отметил эксперт.

Также, по его словам, стоит уменьшить долю, например, акций и  облигаций. Лучшим антиинфляционным активом по-прежнему остается золото, сообщает «РИА Новости».

В текущем году отмечен рост процентных ставок некоторыми центробанками. В середине марта Федеральная резервная система США впервые за долгий период сообщила о том, что есть риск роста инфляции выше собственного прогноза.

Специалист напомнил, что Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки. Ранее регулятор предупреждал, что локальный пик годовой инфляции, вероятно, достигнут в марте-апреле, после чего она станет снижаться. При этом многие аналитики считают, что в 2021 году инфляция в России будет выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 3,7-4,2%.

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Фото: wutzkohphoto/shutterstock

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