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Wildberries инвестирует 100 млн рублей в снижение цен на электронику

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries вложит 100 млн рублей собственных средств в снижение цен на электронику. Для продавцов, которые вернут цены к уровню февраля, маркетплейс снизит торговую комиссию.

Wildberries инвестирует 100 млн рублей в снижение цен на электронику

О запуске новой инвестиционной программы рассказали в пресс-службе Wildberries.

Продавцы электроники и техники на платформе могут рассчитывать на пониженную торговую комиссию. Для этого им нужно вернуть цены к уровня февраля текущего года. Инвестиции Wildberries в программу составят 100 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что цены на бытовую технику и электронику уже упали с пиковых значений. Например, некоторые модели холодильников и стиральных машин подешевели в среднем на 33%, варочные панели – на 43%, кофемашины – на 73%, пылесосы – на 24%, смартфоны – на 20%, ноутбуки – на 43%.

28 марта Wildberries анонсировал инвестиционную программу объемом 9,5 млрд рублей, направленную на снижение цен. Маркетплейс обещал снизить комиссию на 3-5% для продавцов, которые заморозят цены на свои товары на уровне февраля.

В первом квартале текущего года предприниматели из ближнего зарубежья увеличили продажи на Wildberries в 4,5 раза. Количество продавцов из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана на платформе выросло в 13 раз по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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